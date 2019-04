29.04.2019 h 09:02 commenti

Trova un cucciolo incastrato nel cancello di casa: operazione salvataggio per il piccolo Bambi

La scoperta fatta alle 5 di stamani dal proprietario che era uscito per recarsi al lavoro. Decisivo l'intervento dei vigili del fuoco e del veterinario dell'Asl che hanno liberato l'animale prima che potesse ferirsi

Un cucciolo di ungulato, rimasto incastrato nel cancello di una casa di Figline, è stato liberato dai vigili del fuoco e dai veterinari dell'Asl. E' successo stamani, 29 aprile, alla 5. L'animale per fortuna sta bene, a parte un grosso spavento.







A trovarlo, alle 5, è stato il padrone di casa, Enrico Francalanci, uscito presto per recarsi al lavoro. L'uomo ha visto il Bambi incastrato tra le sbarre e subito ha chiamato la moglie Daniela Savino, per poi dare l'allarme ai vigili del fuoco. In attesa dei soccorsi, i due coniugi hanno cercato di tenere tranquillo l'animale, che dimenandosi rischiava di ferirsi. L'hanno avvolto in un asciugamani e lo hanno sostenuto, prima a mano poi con un bidoncino. All'arrivo di vigili del fuoco e del veterinario, il cucciolo è stato liberato con tutte le cautele del caso.