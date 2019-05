17.05.2019 h 16:11 commenti

Trova portafogli con 400 euro e senza documenti nei bagni dell'ospedale, la guardia giurata rintraccia il proprietario

Il ritrovamento è avvenuto oggi in uno dei bagni del reparto dialisi. Il proprietario non si era nemmeno accorto di aver smarrito il suo tesoretto e lo ha saputo quando è stato contattato al telefono

Ha trovato un portafogli con dentro la bellezza di 400 euro in contanti e un appunto con un numero di telefono e niente altro che potesse far risalire al proprietario. Non ci ha pensato su due volte il vigilante della Securitas Metronotte in servizio all'ospedale Santo Stefano che ha trovato il tesoretto in uno dei bagni del reparto dialisi: ha cominciato a telefonare e non si è arreso fin quando non ha rintracciato il proprietario. A dispetto della data di oggi, venerdì 17, una storia a lieto fine per l'uomo che ha ricevuto la telefonata e che non si era accorto dello smarrimento. Con la telefonata ha dunque saputo sia di aver perso il portafogli sia di poterne rientrare in possesso grazie al senso civico e all'onestà del vigilante. Evidentemente, l'uomo ha svuotato le tasche prima di usufruire del bagno e quando è uscito non si è reso conto di aver lasciato il borsello con tutti i soldi. L'addetto alla vigilanza non ha avuto pace fino a quando non ha restituito tutto e con una stretta di mano ha sancito la sua buona azione.



