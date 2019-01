04.01.2019 h 10:56 commenti

Trova il coraggio di denunciare l'ex marito dopo anni di soprusi e violenze e lo fa arrestare

In manette è finito un 37enne accusato di lesioni e stalking nei confronti della ex moglie. Il provvedimento eseguito dai carabinieri di Iolo che hanno raccolto la denuncia della donna

Dopo anni di vessazioni, percosse e maltrattamenti, ha trovato il coraggio di denunciare l'ex marito ai carabinieri di Iolo che, mercoledì 2 gennaio, hanno arrestato un 37enne di origine marocchina, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Prato. L'uomo è accusato di lesioni personali, maltrattamenti in famiglia e atti persecutori nei confronti della ex moglie. Il provvedimento nasce da un’indagine avviata dai militari che hanno raccolto la denuncia presentata dalla vittima. E' emerso che l'uomo, sin dai primi anni di convivenza, aveva sottoposto la moglie ad assoggettamenti psicologici e fisici messi in atto con aggressioni verbali e fisiche, spesso alla presenza della figlia minore.

I carabinieri hanno raccolto prove su molteplici episodi di violenza e le hanno consegnate alla Procura che ha deciso di richiedere al giudice la misura cautelare. Il 37enne è stato quindi portato nel carcere della Dogaia.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus