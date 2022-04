04.04.2022 h 14:41 commenti

Trova al mercato borsello con migliaia di euro e gioielli e lo restituisce alla proprietaria

E' successo stamani in viale Galilei. Protagonista del bel gesto una casalinga: "Lo stavo portando alla Municipale quando ho visto questa giovane in lacrime. Quando ha capito che avevo ritrovato la sua borsa, mi si è gettata ai piedi per ringraziarmi. davvero un momento commovente"

Diverse mazzette di banconote da 500 euro e gioielli dentro un borsello dimenticato davanti ad un banco di salumeria al mercato di viale Galilei. E' quanto ha trovato oggi, lunedì 4 aprile, Anna, casalinga pratese, madre di famiglia. Il tempo di rendersi conto di tanta ricchezza che la proprietaria, una giovane cinese, è arrivata in lacrime urlando di aver perso tutti i suoi averi. “Ho visto la disperazione negli occhi di quella ragazza – racconta la donna – parlava bene italiano e subito l'ho rassicurata mostrandole il borsello e dicendole che lo avevo appena trovato appoggiato sulla sporgenza del banco alimentare. Ho cercato di dirle che lo avrei consegnato alla Municipale per la restituzione se non fosse arrivata, ma alla fine non ho potuto spiegare nulla perché la ragazza ha continuato a piangere e mi si è buttata ai piedi per ringraziare. Mi sono commossa, è stato un momento di grande emozione”.Un lunedì davvero fortunato per la giovane cinese che è rientrata in possesso di tutto: “Quando ho visto piangere e urlare questa ragazza che al massimo avrà avuto 25-26 anni – continua la donna – ho pensato a chissà cosa sarebbe andata incontro se non avesse ritrovato il borsello. Correva e urlava terrorizzata, ed è venuta proprio al banco dove stavo facendo la spesa io perché poco prima anche lei aveva fatto acquisti lì. Mi ha impressionato che si sia inginocchiata per ringraziarmi, lo ha fatto in modo accorato come se si fosse appena compiuto un miracolo. Era visibilmente sotto choc ed è corsa via stringendo sotto il braccio il tesoro ritrovato”.