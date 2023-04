20.04.2023 h 18:44 commenti

Trova 4.900 euro per terra e li porta ai carabinieri che rintracciano il legittimo proprietario

La bella storia di onestà vede protagonista un 31enne di Vernio: grazie a lui il titolare della somma, appena ritirata in banca e smarrita in via Galcianese nel parcheggio di un bar, ha potuto tirare un sospiro di sollievo

E' davvero una buona azione più unica che rara quella messa a segno nelle ultime ore da un 31enne di Vernio. L'uomo ha trovato 4.900 euro per terra nel parcheggio di un bar di via Galcianese, vicino a una banca. Si trattava di un rotolo con 98 banconote da 50 euro, senza alcun documento o portafogli che potessero aiutare a identificare il proprietario della somma.

Anziché intascarseli, l'uomo li ha portati ai carabinieri della stazione di Prato, avvisando nel contempo i responsabili del bar, nel caso qualcuno si presentasse a chiedere informazioni sull'ingente somma di denaro.

Per dare un nome e un cognome a quelle banconote, i militari hanno iniziato le indagini ma sono durate pochissimo perché poche ore dopo ha bussato alla porta della caserma il legittimo proprietario della somma, un cittadino cinese, per denunciarne la perdita. L'uomo in preda alla disperazione si era rivolto proprio ai titolari del bar che lo hanno subito indirizzato dai carabinieri. Ha spiegato che la somma di denaro, appena ritirata in banca, sarebbe servita a restituire un prestito fatto da un suo connazionale.

A corroborare il racconto, il cinese ha mostrato ai carabinieri anche la distinta del prelievo effettuato in quella banca. Cifra e luogo coincidevano perfettamente e dunque il caso è stato risolto in breve. A conclusione di questa bella storia di onestà, ieri pomeriggio, 20 aprile, il cinese ha incontrato in caserma l'uomo che ha ritrovato il suo denaro e ha avuto così modo di ringraziarlo per il bel gesto.

