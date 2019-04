04.04.2019 h 16:24 commenti

Troupe Rai aggredita alla discarica abusiva sotto sequestro, Salvini: "Presto a Prato per fare sgombero"

Stamani la giornalista Rai Giulia Baldi e la sua operatrice sono state avvicinate da alcune nomadi che vivono nella zona

Troupe del Tgr Rai della Toscana aggredita stamani a Paperino, a sud di Prato, durante un servizio sul sequestro della discarica abusiva avvenuto ieri dopo un controllo interforze (LEGGI) . A denunciare l'accaduto, in una nota diffusa a Firenze dall'Associazione stampa toscana, Fnsi, Ast, Usigrai, Cdr e redazione della Tgr Rai di Firenze condannando "con la massima forza e decisione - si legge - l'aggressione fisica ai danni della collega Giulia Baldi e della collaboratrice Daniela Pecar (operatrice in appalto)", definita un "atto gravissimo sul quale devono indagare le forze dell'ordine".

Tutto, si spiega, è avvenuto al cimitero di Paperino: le "due colleghe stavano realizzando un servizio giornalistico sul sequestro della discarica abusiva, quando si sono avvicinati alcuni nomadi del vicino campo. Questi hanno minacciato le giornaliste, poi le hanno aggredite e percosse, cercando di impossessarsi delle attrezzature. Un simile trattamento è toccato ad alcune anziane signore che si trovavano sul posto". "A Giulia e Daniela - conclude la nota - il massimo sostegno della Federazione nazionale della stampa Italiana, dell'Associazione stampa Toscana e di tutti i colleghi sgomenti per l'ennesima aggressione ai giornalisti".

Il ministro dell'Interno Matteo Salvini è subito intervenuto sulla vicenda annunciando una sua visita in città: "Solidarietà ai giornalisti, mi impegno ad essere presto a Prato per fare lo sgombero e mettere ordine".

Sull'episodio interviene anche il candidato sindaco del centrodestra Daniele Spada: "Desidero esprimere la mia più sentita solidarietà a entrambe. Evidentemente la presenza della troupe della Rai dava fastidio a qualcuno, probabilmente proprio chi ha 'in gestione"' la discarica. Purtroppo anche a Prato esistono ancora sacche di illegalità diffusa che non possono più essere tollerate".

L'episodio è stato condannato anche dal primo cittadino di Firenze, Dario Nardella: "Solidarietà massima alle due giornaliste per questa aggressione inaccettabile, vergognosa e meschina: i responsabili siano individuati e paghino per quello che hanno fatto".

Sulla stessa lunghezza il governatore toscano Enrico Rossi: "Il lavoro giornalistico va sempre e comunque tutelato. Troppe volte gli operatori dell'informazione sono sottoposti a pressioni indebite che minano alla base una delle funzioni fondamentali della democrazia".

Solidarietà è stata espressa alla troupe Rai anche dai consiglieri regionali del Pd, Nicola Ciolini e Ilria Bugetti, dalla Cgil Toscana, dal gruppo regionale del M5S.