18.04.2019

Troupe Rai aggredita a Paperino, sotto inchiesta quattro persone

La procura ipotizza due reati: lesioni e violenza privata. Una giornalista e la sua operatrice furono minacciate, aggredite e percosse mentre stavano documentando le condizioni del terreno agricolo trasformato in una enorme discarica abusiva

Lesioni e violenza privata: sono queste le ipotesi di reato che la procura di Prato contesta a quattro Rom indagati per l'aggressione a una troupe del Tg Rai della Toscana impegnata, lo scorso 4 aprile, in un servizio sull'area agricola trasformata in discarica abusiva nella zona del cimitero di Paperino ( leggi ). La giornalista Giulia Baldi e l'operatrice Daniela Pecar stavano documentando le condizioni del terreno teatro, il giorno precedente, di un maxicontrollo ordinato dalla procura. Giornalista e operatrice furono avvicinate, minacciate, aggredite e percosse da un gruppo di nomadi che cercò di impossessarsi della telecamera. La denuncia arrivata in procura ha portato all'identificazione dei presunti aggressori a carico dei quali è stata aperta un'inchiesta. Numerosi i messaggi di solidarietà alla troupe Rai e di condanna contro i responsabili dell'atto di violenza. Tra i tanti, quello del ministro dell'Interno Matteo Salvini: “Mi impegno ad essere presto a Prato – scrisse – per mettere ordine”.