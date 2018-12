27.12.2018 h 17:27 commenti

Troppo smog, a Montemurlo scatta l'ordinanza per divieto dell'uso di stufe e caminetti

Il sindaco Lorenzini ha firmato un provvedimento che resterà attivo da oggi fino a domenica 30 dicembre. Sono esclusi gli impianti che rappresentano l'unica fonte di riscaldamento dell'abitazione

Gli ultimi dati comunicati da Arpat sul raggiungimento nell'area 'Piana Prato Pistoia' del livello di “criticità due” per la qualità dell'aria, fanno scattare anche a Montemurlo misure restrittive per cercare di contenere e ridurre le emissioni di pm10 in atmosfera. Stamattina, 27 dicembre, il sindaco Mauro Lorenzini, nel rispetto dei provvedimenti contingibili previsti nel Piano di Azione Comunale (Pac) e delle disposizioni regionali, ha firmato, oltre a quella in vigore dallo scorso 30 ottobre, una nuova ordinanza che scatta da oggi 27 dicembre e resterà in vigore fino al prossimo 30 dicembre. Le nuove disposizioni vietano l' accensione di legna in caminetti aperti e/o stufe tradizionali a legna, a meno che questi non siano l'unica fonte di riscaldamento dell'abitazione con l’esclusione delle aree non metanizzate.

Inoltre, resta attivo il rispetto dell' ordinanza del 30 ottobre scorso che dispone, fino al 31 marzo 2019, il divieto di abbruciamenti all'aperto di residui vegetali nelle zone che si trovano a quota inferiore di 200 m sul livello del mare.