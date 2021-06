15.06.2021 h 20:18 commenti

Troppo caldo all'asilo nido comunale di Poggio, genitori sul piede di guerra

Comune e gestore stanno correndo ai ripari utilizzando un ventilatore e ripensando la disposizione degli spazi all'interno delle tre bolle in modo da poter accendere l'aria condizionata senza getto d'aria diretto sui bambini

Con l'arrivo del primo caldo di stagione il nido comunale "L'alberoverde" di Poggio a Caiano si è trasformato in una specie di "forno" con temperature piuttosto elevate mal sopportate dai bambini, soprattutto dai più piccoli. A segnalarci il problema è stato un gruppetto di genitori di 12 alunni che, ieri con la cooperativa che gestisce gli spazi e oggi con il Comune, ha protestato e chiesto n pronto intervento per risolvere il problema. Premesso che in teoria nei nidi l'aria condizionata non dovrebbe essere prevista perchè non viene considerata salutare per i più piccoli, la struttura poggese ne è invece provvista per contrastare l'effetto serra che i materiali di cui si compone l'edificio fanno scattare non appena arriva il bel tempo. Per evitare l'esposizione diretta, prima dell'avvento del Covid i locali venivano rinfrescati quando i bambini erano altrove. Ora è tutto più complicato per limitare al massimo il rischio contagio. I 34 bambini sono stati divisi in tre bolle che per forza di cose hanno mobilità ridotta al minimo. Di conseguenza l'aria condizionata non può essere accesa. Nelle ultime ore è stata però, studiata una soluzione-tampone come ci spiega l'assessore alla Pubblica Istruzione Fabiola Ganucci: "Già oggi la cooperativa ha fatto arrivare un ventilatore. E' in corso poi un ripensamento degli spazi e degli arredi in modo da poter accendere i condizionatori ma senza che il getto dell'aria fredda sia diretto verso i bambini". Una soluzione che secondo i genitori che hanno contattato Notizie di Prato poteva essere adottata prima che il problema emergesse: "Il caldo a giugno non è certo un evento imprevedibile. - affermano - Già a febbraio Comune e gestore avrebbero dovuto aver chiaro come organizzarsi e non aspettare che qualcuno di noi protestasse di fronte ai propri figli accaldati e sudati".

Edizioni locali collegate: Comuni Medicei

