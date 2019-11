20.11.2019 h 15:02 commenti

Troppi strafalcioni nei testi dei futuri avvocati, l'Ordine chiede più controlli sul lavoro dei praticanti

Il Consiglio ha inviato una circolare agli iscritti per invitarli a seguire di più e meglio i praticanti le cui relazioni, in qualche caso, sono una collezione di errori di grammatica, di ortografia e di sintassi. Il presidente Betti: "Incuria nei libretti della pratica forense, occorre più attenzione"

Inesattezze, sviste, refusi, scopiazzature e anche qualche strafalcione. Troppo per il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Prato che ha inviato una circolare agli iscritti per invitarli a controllare di più e meglio il lavoro dei praticanti. A finire dietro la lavagna sono i libretti della pratica forense: in alcuni casi, un concentrato di svarioni e cialtroneria con il congiuntivo non è il più grave. Nella circolare dell'Ordine, a firma del presidentee del consigliere segretario, si fa riferimento a due fenomeni emersi dall'analisi del lavoro svolto dagli aspiranti avvocati: il primo, “l'estrema incuria nella redazione del libretto nella parte destinata all'indicazione delle udienze cui il praticante ha assistito”; il secondo, “assai più preoccupante, la presenza di gravi errori di grammatica, ortografia e sintassi”.Sotto accusa – è proprio il caso di dirlo – un numero ristretto di praticanti ma ugualmente il Consiglio dell'Ordine ha sentito l'esigenza di invitare i colleghi a prestare maggiore attenzione alla loro funzione di 'dominus' (così è detto l'avvocato che apre le porte del suo studio al praticante).“I contenuti qualche volta sono troppo modesti e non mancano errori grossolani ma stiamo parlando di pochissimi casi – il commento del presidente dell'Ordine, Betti – tutti noi abbiamo il dovere di dare al praticante l'attenzione necessaria per avviarlo nel migliore dei modi alla professione. La circolare è niente più che l'invito a prestare maggiore attenzione, a dedicare più tempo ai giovani”.Il libretto della pratica forense altro non è che il resoconto dell'attività del futuro avvocato: si annotano e si riassumono i procedimenti seguiti, si riportano gli estremi che servono per rintracciarli (il numero di registro generale, per esempio). Insomma, una relazione. Complessa a seconda dei temi trattati nei procedimenti, impegnativa a seconda di quanta attività è stata svolta, ma sempre e solo una relazione.“Si nota la fretta nel fare le cose – dice l'avvocato, consigliere dell'Ordine – nelle parti scritte a mano ci sono pasticci e cancellature e in quelle scritte al computer capitano errori non dettati dall'ignoranza ma dal fatto che le relazioni non vengono rilette e corrette”. Un compito, quello di rileggere e correggere, che è del dominus. Ed ecco che ai dominus è stata indirizzata la circolare. Qualcuno non ha gradito granché l'invito a vigilare e anche a munirsi di matita blu: “Non c'è motivo di risentirsi – dice il presidente Betti – del resto i casi più gravi, e ripeto sono pochi, sono stati subito segnalati agli interessati. L'intento non era certamente quello di fare un appunto ai colleghi quanto ricordare che abbiamo l'onere e il dovere di seguire bene il giovane che apprende presso i nostri studi”.