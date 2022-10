17.10.2022 h 14:06 commenti

Troppi reati ma poche forze dell'ordine, allarme Sap: "Gravi carenze, servono interventi urgenti"

Prato nella top ten delle città italiane per indice di criminalità con una recrudescenza di furti, scippi, rapine, aggressioni, risse, spaccio di droga. Il Sindacato autonomo di polizia: "Segnaliamo ripetutamente la situazione ma ancora non abbiamo contezza di iniziative che possano invertire i dati negativi"

“Adeguare gli organici della questura e degli 'uffici di specialità' (polizia stradale, polizia postale, polizia ferroviaria), dei carabinieri e della guardia di finanza a quelle che sono le reali esigenze del territorio così da poterlo controllare in modo più intenso e capillare, per restituirgli in necessario decoro e il quieto vivere che merita”. Così il Sap, Sindacato autonomo di polizia, dopo che la provincia di Prato è stata collocata tra le prime dieci città italiane per indice di criminalità nella classifica del Sole 24 Ore. “Da tempo – scrive il segretario provinciale Sap di Prato, Antonietta Acierno – questa organizzazione sindacale si è posta il problema dell'incremento della recrudescenza dei fenomeni di micro e di macro criminalità segnalandolo ripetutamente ai vertici della Polizia di Stato, responsabile della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ma ancora non è è avuto contezza dell'attuazione di iniziative incisive e significative tali da consentire di invertire i dati negativi”.

Sempre più grave e sempre più pesante il problema della carenza degli organici delle forze dell'ordine, un tema affrontato a ripetizione ma fino a ora rimasto senza soluzione. E mentre i numeri sono sempre più esigui rispetto alle necessità del territorio, crescono quelli relativi alla criminalità con un preoccupante incremento di furti, scippi, rapine, risse, aggressioni, bullismo, spaccio di droga: “Avvenimenti – le parole del sindacato – che costituiscono turbamento alla normale convivenza civile e che vanno ad alimentare le pagine di cronaca, non solo locali”.

Il Sap riporta un esempio di carenza: “Il personale della polizia stradale è già insufficiente per far fronte alle esigenze cittadine e provinciali, eppure è dirottato anche sulle grandi arterie regionali con conseguenti disservizi sul territorio”. Infine la sottolineatura allo sforzo degli agenti in servizio: “Nonostante le difficoltà dovute in massima parte alle carenze di personale – chiude il Sap – si adoperano con sacrificio nello svolgimento del lavoro evidenziando doti encomiabili”.











