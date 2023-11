17.11.2023 h 14:50 commenti

Troppi proprietari di cani maleducati, i commercianti di piazza Duomo chiedono più controlli

Sotto accusa chi non raccoglie le deiezioni e chi fa fare i bisogni al proprio animale su muri e monumenti senza poi pulire. Pronta una petizione che ha già raccolto 150 firme

Una petizione contro i proprietari maleducati dei cani che in piazza Duomo non raccolgo le defezioni e fanno orinare, senza ripulire come sarebbe obbligatorio fare, su muri e saracinesche .

A promuoverla, chiedendo un intrvento della Municipale, Tiziano Massara titolare dell'edicola all'ombra della statua di Mazzoni, e a firmarla 150 fra residenti e commercianti. "La situazione è diventata ingestibile - spiega - non c'è rispetto neppure per i muri della cattedrale. Ci sono imprenditori che si sono trasferiti da poco e hanno, quindi rifatto gli ingressi dei negozi, ma nel giro di poco tempo l'orina ha corroso intonaco e serrande".

Un rimprovero però, ci tengono a sottolineare i firmatari, che non è nè contro gli animali nè chi ha un comportamento corretto. "Anche alcuni di noi hanno cani e quindi sappiamo che non è colpa loro, ma di chi li porta a passeggio. Del resto esistono norme che punisco chi non ripulisce".

La pazienza dei commercianti sembra essere finita "Abbiamo prima cercato di parlare con i proprietari dei cani - spiega Massara - ma è stato inutile così siamo passati alla petizione in cui chiediamo anche qualche passaggio in più della Municipale per sanzionare i trasgressori".

