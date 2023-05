19.05.2023 h 10:50 commenti

Troppi pregiudicati tra gli avventori, la Questura chiude tavola calda per 15 giorni

Il provvedimento adottato dopo numerosi controlli da parte delle pattuglie delle Volanti e dei carabinieri. Lo stesso locale, con una diversa proprietà, era già stato chiuso in passato per il solito motivo

Una tavola calda nella zona del Pino è stata chiusa per 15 giorni su disposizione del questore di Prato per motivi di ordine pubblico. Il provvedimento, notificato il 17 maggio, ha validità fino al 31 dello stesso mese. La misura nei confronti del locale, gestito da un cittadino cinese, è stata presa in seguito a numerosi controlli effettuati nei giorni precedenti dalle pattuglie delle Volanti che hanno evidenziato come la tavola calda fosse luogo di ritrovo abituale per persone gravate da precedenti. La stessa cosa è stata rilevata anche in analoghi controlli effettuati dai carabinieri, che hanno trasmesso le informazioni alla Questura. Da qui la decisione di applicare l'articolo 100 del Testo unico di pubblica sicurezza che prevede la possibilità di chiudere, in maniera cautelare e preventiva, luoghi di ritrovo con cattive frequentazioni. Lo stesso locale già in passato aveva subito provvedimenti analoghi quando aveva una gestone diversa.

Edizioni locali collegate: Prato

