E' la conseguenza di giornate con numeri molto alti sul fronte Covid che si vanno ad aggiungere al resto dell'attività. A differenza del passato infatti, stavolta gli accessi no Covid non si sono azzerati e il pronto soccorso si trova a gestire in contemporanea moltissimi pazienti. In più la capacità di ricovero dei pazienti No Covid è ridotta proprio per l'allargamento degli spazi di degenza Covid. Per questo sono stati effettuati anche dei trasferimenti in altri ospedali della zona, soprattutto Careggi. Di fronte a troppe persone presenti al pronto soccorso, la direzione sanitaria ha preferito sospendere la ricezione di nuovi accessi per permettere ai sanitari di gestire al meglio i presenti.

Provvedimenti analoghi, ma più estesi temporalmente, sono stati presi in passato anche per il pronto soccorso del San Giuseppe di Empoli e per quello del San Jacopo di Pistoia. Prato fino a oggi era riuscita a evitarlo a ulteriore dimostrazione di una pressione sull'ospedale troppo elevata e prolungata.

Il pronto soccorso del Santo Stefano è chiuso per gli accessi del 118 dalle 16 e lo rimarrà fino alle 20 di oggi, 17 marzo, per permettere ai sanitari di gestire i tanti pazienti presenti all'interno e di trovare una sistemazione all'interno dell'ospedale. Nel frattempo tutta l'utenza 118 è stata dirottata al policlinico fiorentino di Careggi, salvo emergenze che richiedano intervento immediato e utenti che raggiungono il pronto soccorso con mezzi propri o delle associazioni di volontariato senza passare dal 118. L’azienda sanitaria precisa che non è una chiusura ma solo la sospensione momentanea della ricezione degli accessi del 118. In 4 ore le ambulanze dirottate a Careggi sono state dieci.