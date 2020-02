03.02.2020 h 15:57 commenti

Troppi padroni non raccolgono le deiezioni dei propri cani, a Montemurlo arrivano controlli e multe

L'amministrazione comunale sta pensando di impiegare anche agenti in borghese per sanzionare i comportamenti scorretti. Segnalato un aumento degli abbandoni di escrementi canini su marciapiedi, aiuole e giardini

Nell'ultimo periodo il Comune di Montemurlo sta riscontrando un aumento di deiezioni canine su marciapiedi, strade e giardini. Purtroppo, la cattiva abitudine di alcuni proprietari di cani di non raccogliere le deiezioni dei propri amici a quattro zampe, è difficile da stroncare. Per questo l'assessore all'ambiente del Comune di Montemurlo, Alberto Vignoli, interviene facendo appello ad un maggior senso civico: "Raccogliere gli escrementi dei cani è un obbligo dei proprietari per garantire la buona convivenza, la qualità della vita e il decoro della città". L'assessore Vignoli invita poi a riflettere sulle difficoltà che trovano particolari categorie di utenti della strada. Per questo motivo il Comune di Montemurlo sta pensando ad un incremento dei controlli, magari in borghese, per cercare quanto meno di ridurre il fenomeno degli abbandoni degli escrementi. Chi verrà sorpreso a non raccogliere le deiezioni del proprio cane, sarà sanzionato e rischia una multa da 170 a 510 euro. Inoltre, come previsto dal regolamento comunale sugli animali, le sanzioni andranno a colpire anche chi porta fuori il cane ma non ha con sé paletta e sacchetti per raccogliere le deiezioni. In questo caso si rischia una multa da 25 a 75 euro.

Edizioni locali collegate: Montemurlo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus