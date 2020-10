21.10.2020 h 14:40 commenti

Troppi furti a San Paolo, prefetto e Comune a confronto con i cittadini e i negozianti

L'incontro promosso dai consiglieri del Pd Guerrini e Tinagli. Nei giorni scorsi anche un sopralluogo con gli assessori Leoni e Squittieri: proposta l'adesione al protocollo per il controllo di vicinato

Il prefetto Lucia Volpe, ieri 20 ottobre, ha incontrato una rappresentanza dei commercianti e dei residenti di San Paolo, che nelle scorse settimane avevano lamentato una recrudescenza di episodi di micrcriminalità, soprattutto ai danni delle attività commerciali. L'incontro, in videoconferenza, è stato organizzato dai consiglieri comunali del Partito Democratico Martina Guerrini e Lorenzo Tinagli e fa seguito ad un precedente colloquio dei residenti e dei commercianti con gli assessori Benedetta Squittieri e Flora Leoni che avevano fatto un sopralluogo in zona. "Gli esercizi commerciali e la loro valorizzazione sono il fulcro del progetto di controllo di vicinato - ha detto l'assessore Flora Leoni, a margine dell'incontro - Abbiamo iniziato un percorso con i commercianti per giungere all'adesione al protocollo".

"San Paolo è una città nella città con tutto quel che ciò comporta – dichiara la consigliera Pd Martina Guerrini - Il nostro incontro con la nuova prefetta vuole intanto raccontarle il quartiere più popoloso di Prato. E poi porre le basi per una collaborazione proficua tra i vari soggetti, dalle istituzioni ai negozianti, dai cittadini alle realtà associative come i circoli. L'obiettivo è mettere al centro la vita di prossimità e la qualità dello spazio pubblico, rilanciare la vitalità delle varie zone periferiche di Prato attraverso attività sociali, pubbliche e private".

“È chiaro che speriamo in una soluzione nel più breve tempo possibile, ma è necessario avviare un percorso che coinvolga anche la cittadinanza – aggiunge il consigliere Lorenzo Tinagli - L’amministrazione comunale ha investito in riqualificazione del territorio (pensiamo ad esempio al milione e 800mila euro investito sui giardini del quartiere): adesso è necessario continuare ad investire per migliorare l’illuminazione pubblica e per permettere ai negozi di continuare ad essere un punto di riferimento per il quartiere”.