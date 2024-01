08.01.2024 h 13:06 commenti

Troppi disordini nel pub, il questore lo chiude per una settimana

La decisione presa per ragioni di sicurezza e ordine pubblico. Il locale è stato al centro di numerosi esposti da parte dei residenti. Recentemente c'era stata una violenta lite durante la quale era spuntato anche un machete

Sette giorni di chiusura per un pub di via Santa Trinita sono stati disposti dal questore di Prato per ragioni di sicurezza e ordine pubblico in base a quanto previsto dall'articolo 100 del Testo unico. Il provvedimento è già stato notificato nei giorni scorsi dagli agenti della Divisione di polizia amministrativa e scadrà il prossimo 11 gennaio.

Dalla Questura fanno sapere che la decisione si è resa necessaria dopo che all'interno del locale e nelle immediate vicinanze si sono verificati episodi di turbativa dell'ordine pubblico. A ciò si aggiunge il fatto che il pub è stato più volte oggetto di svariati esposti da parte dei residenti della zona, che lamentavano comportamenti eccessivi da parte dei frequentatori, oltre ad atti di vandalismo, degrado e microcriminalità. In particolare uno degli episodi che ha destato particolare allarme sociale e che ha visto il pronto intervento della Volante, è stato quello relativo ad una violenta lite tra cittadini di nazionalità nordafricana, di cui uno era armato di un machete, a cui sono seguiti altri episodi, che hanno consentito di identificare, all’interno del locale, persone gravate da numerosi pregiudizi di polizia per reati contro la persona e lo spaccio.