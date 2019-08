14.08.2019 h 18:39 commenti

Troppi debiti, in liquidazione il Cgfs srl. Corsa contro il tempo per creare un'altra società in vista della nuova gara per le piscine

L'ultima perdita d'esercizio si aggira attorno ai 400mila euro ma con l'intervento del Comune di Prato in base al contratto di gestione, sarà più che dimezzata. Salvi i posti di lavoro

E.B.

Azzoppata dal peso dei debiti, arriva al capolinea l'esperienza del Cgfs srl. Nei giorni scorsi è stata messa in liquidazione la società-costola del Cgfs Asd, nata per la gestione delle piscine comunali di Prato. Il bilancio 2018 non è ancora stato pubblicato e chi ne è in possesso si guarda bene dal diffonderne i contenuti nonostante sia già stato approvato dall'assemblea dei soci e in barba alla trasparenza. Siamo comunque arrivati ad accertare che la perdita d'esercizio si aggirerebbe attorno ai 400mila euro. Un macigno frutto anche di difficoltà pregresse che hanno portato pure i bilanci precedenti a chiudersi con perdite consistenti, poi ripianate dall'intervento del Comune di Prato che in base al contratto di gestione mette mano al portafoglio quando i costi superano del 10% il preventivato. Strumento che sarà utilizzato anche stavolta assorbendo buona parte dei 400mila euro di perdita. I soci dell'Asd tra cui tutti i Comuni della provincia tranne Cantagallo, il Csi, l'Aics e Uisp, non tireranno fuori un euro per fare pari. A gestire la liquidazione sarà il presidente Francesco Panzera. I detrattori della società lo definiscono il pozzo di San Patrizio in cui il costo del personale gioca un ruolo fondamentale (ad esempio molti collaboratori sono diventati dipendenti); i sostenitori disegnano invece un quadro complesso fatto di lotte quotidiane contro l'incremento dei costi energetici legati anche all'età elevata degli impianti e agli stessi costi di manutenzione. Fatto sta che ogni anno gestire le piscine di Iolo, San Paolo, via Roma, Galilei, Mezzana e Gescal è stato un bagno di sangue. Meglio quindi mettere la parola fine e ripensare il tutto tanto più che siamo arrivati a un passo dalla fine del contratto di gestione. Il Comune sta predisponendo la nuova gara d'appalto pensando a una soluzione che tenga conto delle difficoltà registrate in questi anni: "Dobbiamo riparametrare i costi di ogni impianto. - spiega il capo di gabinetto Simone Faggi che nella precedente giunta si è occupato di sport e di partecipate in qualità di vicesindaco - D'altronde sono servizi costosi ma molto richiesti dalla popolazione a cui quindi non vogliamo rinunciare. Mi preme sottolineare che nel bando sarà inserita la clausola di salvaguardia per cui chiunque vinca dovrà assorbire i 37 dipendenti del gestore in scadenza".Non avendo più a disposizione il Cgfs srl, per partecipare a questa nuova gara che dovrebbe essere pubblicata a fine settembre, il Cgfs Asd dovrà tirare fuori dal cilindro un nuovo organismo societario espressione delle realtà sportive del territorio. Non sarà sicuramente un'altra società a responsabilità limitata visti i limiti e i problemi riscontrati dall'attuale ente in liquidazione. Potrebbe trattarsi di un consorzio seguendo i modelli sperimentati in Emilia Romagna o semplicemente di un'associazione temporanea d'impresa. Ipotesi su cui è già a lavoro il nuovo presidente, l'avvocato Gabriele Grifasi, presidente del comitato "Io amo La Pietà", candidato della lista Sport a sostegno di Matteo Biffoni. Trovare la formula giusta sarà fondamentale per non perdere la gestione delle piscine a favore di società non pratesi. La sfida da vincere, quindi, non è delle più semplici. A lui spetta il compito anche di sciogliere un altro nodo importante sollevato dai Comuni della provincia all'assemblea dei soci di pochi giorni fa: tornare alle origini e fare della promozione sportiva nelle scuole e della valorizzazione degli sport "minori" la propria missione quotidiana. Cosa questa che nel tempo si è notevolmente annacquata con la sola eccezione del Trofeo Città di Prato. In sostanza Carmignano, Poggio, Montemurlo, Vaiano e Vernio non vogliono un Cgfs appiattito sugli impianti e sulle dinamiche cittadine. La loro presenza nella compagine societaria non avrebbe più senso.