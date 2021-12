17.12.2021 h 14:08 commenti

Troppi clienti e senza green pass, il questore ordina la chiusura di un esercizio pubblico in centro

Il provvedimento è stato notificato dopo l'ultimo controllo compiuto nel negozio durante il quale i presenti hanno dato in escandescenza contestando i poliziotti. Già in passato il locale era stato sanzionato per il mancato rispetto delle norme anticovid

Il questore ha disposto venti giorni di chiusura per un negozio gestito da nigeriani in via San Silvestro. Le continue violazioni alle norme anticovid, già sanzionate in passato, hanno convinto il questore a firmare il provvedimento che è stato notificato alla proprietaria del locale. E' stato l'ultimo controllo, scaturito dalle numerose segnalazioni dei residenti circa assembramenti di persone fuori e dentro il negozio, a innescare la decisione di sospendere l'attività. Nei giorni scorsi, i poliziotti, durante un controllo per verificare il possesso del green pass, sono stati duramente contestati dai clienti, tutti stranieri, tutti in evidente stato di alterazione dovuto probabilmente all'abuso di alcol. L'intervento della polizia ha evidenziato diverse violazioni relative alle norme anticontagio. Violazioni già evidenziate in passato: nel 2020, il negozio fu chiuso per 5 giorni a causa del fatto che nessuno tra il personale, gli addetti alla cucina e i clienti, indossava la mascherina. Nonostante la sanzione, è continuato il mancato rispetto delle prescrizioni relative all'emergenza sanitaria e così il questore ha provveduto ad emettere il provvedimento di sospensione.



