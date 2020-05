04.05.2020 h 09:19 commenti

Troppi chilometri per la Panda di Stremao, serve un nuovo mezzo: appello a tutta la città

L'associazione che consegna pasti gratuitamente a chi ne ha bisogno lancia una raccolta fondi per l'acquisto di un furgone, chi donerà avrà il proprio nome stampato sulla fiancata del furgoncino

Seicento box consegnate a famiglie che non possono permettersi di fare la spesa, equivalgono a tantissimi chilometri tutti percorsi con una vecchia Panda bianca che ormai è allo stremo e così dopo aver accolto centinaia di appelli d'aiuto è l'associazione Stremao a farne uno per l'acquisto di un furgone: “Spesso – racconta il presidente mauro De Angelis – restiamo a piedi e siamo davvero disperati ; la Panda ha bisogno di riposo e noi invece di un mezzo senza pretese che c possa permettere d portare i generi alimentari per la città."Da qui l'idea di una raccolta fondi online per l'acquisto di un furgone: “Questo ci premetterebbe di continuare nella nostra missione – prosegue De Angelis – chiunque ci aiuterà avrà il suo nome stampato sulla fiancata del furgoncino.”Stremao si è sempre occupata degli ultimi, ma con l'emergenza covid ha triplicato il suo impegno grazie anche all'aiuto di Spes Docet che ha finanziato con 75mila euro 600 box che equivalgono a 45 mila pasti per un totale di 57 tonnellate di alimenti.