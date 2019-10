25.10.2019 h 09:02 commenti

Troppi automobilisti senza cintura di sicurezza, raffica di multe a Montemurlo

Controlli sul rispetto del Codice della strada. Diciannove le sanzioni in poche ore. Intanto sta per entrare in vigore l'obbligo di installare il dispositivo contro l'abbandono dei bambini in macchina: la Municipale pronta a dare informazioni per fare chiarezza sulla normativa

Diciannove sanzioni in poche ore e, di queste, diciassette per il mancato uso della cintura di sicurezza. E' continuo a Montemurlo il controllo sulla sicurezza stradale. La polizia municipale monitora la situazione che continua ad evidenziare infrazioni come l'automobilista multato perché guidava senza gli occhiali da vista o quello che dovrà pagare una multa salata perché sorpreso ad utilizzare il telefonino. L'attenzione è però caduta, vista il numero, sulla cintura di sicurezza, dispositivo che in troppi si dimenticano di indossare.

« La legge che istruisce l'obbligo delle cinture di sicurezza in auto è del 1988 ed è veramente preoccupante che ancora in tanti non abbiano imparato ad adottare questo semplice ed importantissimo sistema di sicurezza e ritenuta – dice l'assessore alla polizia municipale, Valentina Vespi – il solo uso delle cinture di sicurezza ogni anno in Italia potrebbe evitare tantissime lesioni. Inoltre è sempre importante ricordare che da tempo l'obbligo delle cinture di sicurezza riguarda anche i sedili posteriori delle auto. La Municipale di Montemurlo da un ventennio porta avanti un'importante campagna di educazione alla sicurezza stradale che coinvolge tutte le scuole del territorio e la cittadinanza attraverso eventi e manifestazioni pubbliche» .

In fatto di sicurezza sta intanto per arrivare una novità: il 7 novembre entrerà in vigore l'obbligo di installazione dei dispositivi per prevenire l’abbandono di bambini in macchina. In Italia dal 1998 ad oggi si sono verificati dieci decessi di bambini dimenticati in auto, con un preoccupante trend in aumento. A breve la polizia municipale di Montemurlo promuoverà un momento di approfondimento sul tema dei dispositivi di sicurezza per fare chiarezza sulla normativa e dare indicazioni precise ai genitori.







