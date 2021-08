04.08.2021 h 09:27 commenti

Troppi automobilisti indisciplinati, all'incrocio tra via Roma e via Roncioni arriva il T-red

Già presente tra via Valentini e via Ferrucci e tra via Livi e via Arcangeli, la nuova tecnologia consente un monitoraggio più preciso con la rilevazione dei veicoli che si fermano più avanti rispetto alla linea di arresto disegnata sull'asfalto. Dall'inizio dell'anno a oggi 500 multe per il rosso 'bucato', 1.550 in tutto il 2020

Più sicuro l'incrocio tra via Roma e via Roncioni grazie al T-red che, attraverso un sistema di tecnologia avanzata, consente di monitorare 24 ore su 24 il comportamento degli automobilisti e in particolare il rispetto del semaforo rosso. Il T-red sarà acceso sabato 7 agosto e sostituirà il vecchio apparecchio in modo da rendere più puntuali le contestazioni. Il dispositivo è in grado di rilevare anche chi si ferma troppo tardi al rosso oltrepassando la linea di arresto disegnata sull'asfalto: una delle infrazioni più frequenti in assoluto, sanzionata dal Codice della strada che prevede il rigoroso rispetto anche della segnaletica orizzontale.

L'obiettivo è aumentare la sicurezza agli incroci regolati da semaforo: nel 2020 la polizia municipale ha rilevato più di 1.550 violazioni relative all'attraversamento con il rosso o al mancato rispetto della linea d'arresto con conseguenze, in qualche caso realizzate e in qualche caso scampate, per i pedoni. Dall'inizio dell'anno a oggi, sono 500 le sanzioni: numeri elevati che hanno spinto il Comune a incrementare il T-red già presente all'incrocio tra via Ferrucci e via Valentini e tra via Livi e via Arcangeli.

La nuova tecnologia sarà incrementata dopo l'estate in tutti quei punti della città ritenuti critici per il tasso di incidentalità registrato.

Passare con il rosso comporta una sanzione di 167 euro che sale a 222 se la violazione viene commessa di notte; sei i punti decurtati dalla patente che, a seconda della gravità dell'infrazione, può anche essere sospesa da un minimo di un mese a un massimo di tre.

Fermarsi in ritardo, oltre la linea di arresto, comporta una multa di 42 euro che passa a 56 nelle ore notturne, a cui si aggiunge il taglio di 2 punti dalla patente di guida.



