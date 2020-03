12.03.2020 h 15:00 commenti

Troppi assembramenti nei parchi e sulle ciclabili: la polizia municipale interviene con i megafoni per scioglierli

Intensificati i controlli anche sulle strade e nei locali per il rispetto delle disposizioni previste nei decreti del governo. Tante le segnalazioni arrivate da parte dei cittadini. Anche a Poggio a Caiano appelli via megafono

nadia tarantino

E' toccato tirar fuori il megafono e fare alla vecchia maniera per essere certi che tutti sentissero l'invito ad evitare gli assembramenti, a rispettare la distanza di sicurezza, a evitare contatti ravvicinati così come da giorni è consigliato e così come prevede il decalogo messo a punto per prevenire la diffusione del coronavirus.Non c'è decreto che tenga, non c'è minaccia di denunce e di multe in grado di arginare l'improvvisa voglia della gente a stare fuori casa: ieri, mercoledì 11 marzo, giardini e parchi, dalla Cascine di Tavola a Galceti, pieni zeppi di gente. Folla anche sulle piste ciclabili, alla faccia del metro di distanza. E allora, sommerso da centinaia di segnalazioni, il Comune ha tirato fuori il megafono. L'assessore Flora Leoni ha mandato la polizia municipale a 'urlare' ai cittadini di stare lontani gli uni dagli altri: “Le pattuglie hanno richiamato al senso civico e al senso di responsabilità – il commento di Leoni – ricordando una volta di più che il decreto consente attività all'aperto solo in forma individuale”. Al megafono ha fatto ricorso anche il sindaco di Poggio a Caiano, Francesco Puggelli, che stamani ha ricordato ai cittadini di stare a casa, di non uscire se non per estrema necessità: un appello ancor più accorato dopo i nove casi di positività al coronavirus tra gli ospiti e i frequentatori della Rsa di Comeana.Tornando a Prato, è disponibile unsui controlli dopo le disposizioni del Governo. Tra martedì e ieri le pattuglie hanno raccolto decine di autocertificazioni dagli automobilisti fermati a campione lungo le principali vie di comunicazione: viale Leonardo da Vinci, viale 16 Aprile, via Toscana, viale Unione Europea, viale Fratelli Cervi. Posti di blocco anche in via Roma, via Roncioni, viale Montegrappa, via Borgovalsugana. Quasi tutti hanno giustificato di essere usciti per motivi di lavoro e tutte le certificazioni saranno vagliate per accertarne la veridicità. Controlli anche sul rispetto dell'orario di chiusura in vigore fino a ieri: dopo le 18 tutte chiuse le oltre venti attività finite nel mirino della Municipale. Verifiche anche nei negozi dove gli ingressi, metri quadrati permettendo, devono essere contingentati per garantire la distanza tra le persone.In questi giorni di blocco e di restrizioni, c'è un altro motivo che preoccupa i cittadini almeno a giudicare da segnalazioni, telefonate, e-mail, messaggi sui social: le multe alle auto in sosta., così come divieti di sosta e altre irregolarità vengono sanzionate come prima: “Il rispetto della legalità è qualcosa di fondamentale, irrinunciabile anche in questo momento – le parole dell'assessore Leoni – noi stiamo lavorando per far fronte ai problemi, per risolverli e non per crearne di nuovi. La pulizia strade va fatta per evitare accumulo di sporco e la città deve comunque essere ordinata. Non c'è una volontà sanzionatoria”.