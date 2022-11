09.11.2022 h 10:58 commenti

Troppe macchine davanti alla scuola di San Niccolò, l'amministrazione propone il Pedibus

Due i punti di raccolta dei bambini che poi raggiungeranno la scuola a piedi: uno in San Domenico e l'altro a Porta Leone. Il problema del super traffico nell'ora di entrata e uscita da scuola era già stato affrontato dalla scorsa amministrazione

Troppe macchine che si accalcano in piazza San Niccolò all'orario di entrata e di uscita degli studenti. Così l'assessore alla pubblica istruzione Ilaria Santi e quello all'ambiente Valerio Barberis, lanciano l'idea a Mariella Carlotti, preside del conservatorio di San Niccolò, di realizzare un Pedibus, progetto a cui però sta lavorando da tempo la collega alla mobilità Flora Leoni insieme alla city mobility della scuola. La proposta è stata fatta in occasione della consegna del fumetto "Città sottovuoto" che spiega ai bambini le buone pratiche ecologiche."Sarebbe bello che anche gli studenti del Conservatorio - ha sottolineato Santi - si organizzassero nel creare una linea urbana di Pedibus. Siccome non tutti sono residenti in centro il punto di raccolta potrebbe essere a porta Leone dove i genitori possono lasciare i bambini in sicurezza".Leoni puntualizza che, nel piano proposto si evidenzia anche un altro punto di raccolta in piazza San Domenico davanti alla chiesa dove c'è un'area delimitata dalle catene e quindi particolarmente adatta ad accogliere i bambini. "L'idea del Pedibus - spiega Leoni - deve partire dalla scuola, noi possiamo offrire supporto tecnico, ma l'intera organizzazione è a carico loro. I marciapiedi in entrambe le direttrici ci sono e il percorso è in sicurezza. Tra le proposte fatte anche quella di aprire un collegamento fra la scuola e il nuovo parcheggio di via Curtatone in modo da bypassare il centro".Un percorso che sarebbe fattibile ma sembra di difficile realizzazione: già l'assessore alla mobilità Filippo Alessi della prima giunta Biffoni aveva provato a limitare le macchine istituendo la pedonalizzazione di piazza San Niccolò lasciando solo una finestra di 15 minuti di accesso alle macchine in concomitanza con l'ingresso e l'uscita degli studenti. L'operazione aveva previsto anche l'intervento della Municipale per multare chi restava nell' area per più tempo. Del resto l'accesso alla piazza non prevede nessun permesso legato alla Ztl: si può entrare da porta Pistoiese e uscire da porta Leone senza nessuna limitazione.