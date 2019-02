18.02.2019 h 14:17 commenti

Boom di iscrizioni nelle scuole superiori, torna l'emergenza aule

Volano le richieste al Livi, al Marconi e al Dagomari, in calo Datini e Gramsci Keynes. Il presidente della Provincia Puggelli: "La scelta di non mettere il numero chiuso sta creando grossi problemi di spazi difficilmente risolvibili".

alessandra agrati

Boom di iscrizioni al Liceo Livi, al Marconi e al Dagomari, ma ora si ripropone l’emergenza aule; all’appello ne mancano almeno venti.Per l’anno scolastico 2019/20 c'è un saldo positivo di 216 alunni: in particolare quelli che hanno fatto richiesta di entrare in via Marini sono 125 in più rispetto allo scorso anno (sale così a 500 la popolazione scolastica), 50 quelli che hanno scelto il professionale. “L’incremento – ha spiegato il dirigente scolastico– per il Livi è dovuto soprattutto alll’indirizzo biomedico, a quello di cinese e all'Esabac. Al Marconi, invece, abbiamo incrementato le iscrizioni per i manutentori e i grafici pubblicitari. Crescono i numeri anche al liceo artistico di Montemurlo”.Sono invece 85 i ragazzi in più rispetto allo scorso anno che hanno scelto di frequentare il Dagomari. “Un ottimo risultato ha spiegato la dirigente scolastica- dovuto anche al fatto che i ragazzi trovano subito un lavoro dopo la maturità. Sono contenta di questo risultato anche se ora si pone il problema degli spazi: le aule al centro Ventroni non saranno più sufficienti anche perché il saldo tra chi si diploma e i ragazzi che entrano resta sempre squilibrato a favore di quest’ultimi”.Un grosso problema, quello delle aule, che non sembra di facile soluzione; gli spazi a disposizione sono tutti occupati l’unico margine di azione è nei locali attualmente occupati dalla Fil che potrebbero ritornare alle scuole visto che il Comune di Prato sta cercando una nuova collocazione per il centro per l’impiego. Poche aule, al massimo tre che comunque non risolvono la carenza di spazio.“Se da una parte sono orgoglioso che le scuole pratesi siano così richieste – ha commentato il presidente della Provincia– dall’altra credo la scelta dei dirigenti di non mettere un numero chiuso alle iscrizioni sta diventando un grosso scoglio: le aule non si inventano da un giorno all’altro e settembre è vicino”.Puggelli intanto ha chiesto ai presidi l’anagrafica delle nuove iscrizioni per capire quanti sono gli alunni residenti in altre province che hanno chiesto di studiare a Prato. poi convocherà un incontro con i presidi. Meno problematica la situazione negli altri istituti superiori: al Buzzi l’incremento è di 13 ragazzi (come al Cicognini Rodari), quindi nessun problema di sovraffollamento. “I lavori per la costruzione delle nuove classi - ha spiegato il dirigente scolastico– vanno a rilento ma speriamo entro settembre di riuscire ad ultimare la costruzione di 6 aule che quindi dovrebbero sufficienti visto che ormai le iscrizioni si sono stabilizzate. Quindi non ci saranno neppure sbarramenti all' entrata”. Diminuiscono, invece, le iscrizioni al Datini, meno 35 rispetto al 2018/19, al Gramsci Keynes (- 23) e al Convitto Nazionale Cicognini scientifico (-13) e al Copernico (-5).