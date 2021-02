04.02.2021 h 15:23 commenti

Troppe interruzioni di corrente a Vernio: colpa di un cavo danneggiato dalle fucilate

E-Distribuzione, dopo la sollecitazione del sindaco, ha sostituito alcune apparecchiature nella cabina San Quirico per poi scoprire i danni provocati dai pallini ad una delle linee che domani mattina sarà cambiata

E' stato individuato da E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, il tratto danneggiato che negli ultimi tempi aveva provocato molti disservizi a Vernio, al punto che il sindaco Giovanni Morganti aveva scritto una lettera alla società, chiedendo un intervento ( LEGGI ). E-Distribuzione ha già programmato le attività operative per la risoluzione del problema.

Oltre all’intervento già effettuato nella cabina denominata San Quirico con la sostituzione di alcune apparecchiature di impianto che risultavano danneggiate, durante le ispezioni approfondite lungo le linee collegate alla cabina i tecnici dell’azienda elettrica hanno individuato anche un cavo elicord, peraltro di ultima generazione, lesionato probabilmente a causa di fattori esterni, forse colpi di fucile. A questo proposito E-Distribuzione, come già fatto nel corso di campagne dedicate, raccomanda di porre la massima attenzione alle linee elettriche nello svolgimento di battute di caccia).

La porzione di rete interessata dal guasto è stata isolata e adesso sono in corso le operazioni propedeutiche – attraverso carro mobile e le attrezzature necessarie all’esecuzione dei lavori di natura complessa – per la sostituzione del cavo che avverrà domani mattina, venerdì 5 febbraio. E-Distribuzione, per diminuire i disagi, installerà anche tre gruppi elettrogeni in modo da garantire l’approvvigionamento elettrico alle utenze della zona compresa tra Badia, Alpe di Cavarzano, Fonte Romito e dintorni. Le attività di posa e attivazione nonché, a fine lavori, di rimozione dei generatori richiederanno alcune brevi interruzioni temporanee del servizio elettrico che E-Distribuzione circoscriverà a gruppi ristretti di utenze. In caso di maltempo, i lavori potrebbero subire modifiche dal punto di vista temporale e organizzativo.