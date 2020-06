24.06.2020 h 17:08 commenti

Troppe incertezze sull'anno scolastico, manifestazione in piazza delle Carceri

Genitori, insegnanti e studenti chiedono una ripresa dell'anno scolastico in sicurezza. Intanto le linee guide del Miur delegano ai dirigenti scolastici l'organizzazione delle lezioni e degli spazi

Il 14 settembre riapriranno le scuole, ma su come gli studenti torneranno in classe ci sono solo linee molto generali: classi divise in piccoli gruppi, sabato a scuola, apertura pomeridiana e per le superiori si torna a parlare di una parte di lezioni con la didattica a distanza. L’organizzazione degli spazi e le turnazioni sono affidate in primis ai dirigenti scolastici che lavoreranno a stretto contatto con Regioni, enti locali e uffici territoriali scolastici.

Ancora troppe incertezze così, questo pomeriggio 25 giugno alle 18, il comitato Priorità alla scuola organizza una manifestazione in piazza delle Carceri per chiedere una riapertura delle scuole in sicurezza e più fondi. Manifestazioni analoghe si terranno in 60 città italiane.

L’iniziativa pratese è organizzata da un gruppetto di mamme già promotrici della lettera a sostegno della maestra Francesca Sivieri, che ha dato il via al progetto Prati nelle storie che da settimane sta coinvolgendo sempre più insegnanti e genitori nelle letture di libri nei giardini.

Intanto dall’ufficio scolastico arrivano i dati sulle iscrizioni alle scuole superiori pratesi che crescono di 526 alunni rispetto allo scorso anno in aumento anche le classi che vengono incrementate di 22 su tutte le scuole nonostante questo al Marconi al Livi e al Cicognini si perdono delle classi. Cresce di 44 insegnanti l’organico mentre sul fronte dei dirigenti scolastici nelle scuole dell’obbligo si potrebbe prospettare un cambio all istituto Pertini di Vernio, attualmente retto da Daniele Santagati che però ha maturato gli anni per andare in pensione e all’istituto comprensivo MarcoPolo.



