Troppa gente in via Settesoldi, interviene la polizia municipale con una chiusura temporanea della strada

È successo nel pomeriggio di oggi nel cuore della movida pratese. La situazione è tornata alla normalità poco dopo

I primi effetti della zona arancione non si sono fatti attendere. A solo tre ore e mezzo dall’inizio delle nuove regole e precisamente alle 17.30 di questo pomeriggio, 17 aprile, la polizia municipale è stata costretta a chiudere gli accessi a via Settesoldi, cuore della movida pratese, e a far defluire le tante persone presenti. Un’operazione che si è svolta senza tensioni e anche senza sanzioni perché gli agenti, impegnati nel controllo del centro, erano pochi rispetto ai cittadini che affollavano questa strada. Si è quindi puntato a eliminare più velocemente possibile gli assembramenti a tutela della salute pubblica. Attorno alle 18 la situazione è tornata alla normalità anche perché a quell’ora scatta il divieto di vendita di asporto per bar e locali. Per domani si preannuncia un’altra giornata complicata per la polizia municipale di Prato, soprattutto in centro. D’altronde la zona arancione prevede libertà di movimento dentro il proprio comune e implicitamente, rappresentando un miglioramento della situazione pandemica, comporta un abbassamento del livello di attenzione. E questo nonostante i numeri dei contagi siano ancora alti.

Edizioni locali collegate: Prato

