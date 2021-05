18.05.2021 h 23:28 commenti

Troppa fretta di nascere, mamma partorisce sull’ingresso di casa aiutata dal personale della Croce d’oro

È successo questa sera in zona La Querce. L’ambulanza era stata inviata dal 118 per accompagnare la donna all’ospedale dato che le si erano rotte le acque

Aveva troppo fretta di venire al mondo il piccolo di 3 chili e 800 grammi che questa sera, 18 maggio, attorno alle 21.15 è nato sulle scale esterne di casa alla Querce. I suoi angeli custodi sono l’infermiere del 118 e il personale dell’ambulanza della Croce d’oro, l’autista Salvatore Messina e il soccorritore Stefano Pieraccini, inviati sul posto per accompagnare all’ospedale la partoriente, una trentacinquenne italiana al primo figlio, dato che le si erano rotte le acque. Neanche il tempo di chiudere la porta di casa e di fare due scalini per arrivare in strada e quindi all’ambulanza, che il bambino ha fatto “capolino” costringendo la squadra di soccorritori a improvvisare una sala parto sull’ingresso dell’abitazione avvalendosi dell’apposito kit nascita in dotazione al mezzo di soccorso. Mamma e bimbo sono stati poi accompagnati al Santo Stefano ma stanno bene. Per i soccorritori un’esperienza insolita, impegnativa ma ricca di emozioni.

