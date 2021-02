19.02.2021 h 10:23 commenti

Troppa fretta di nascere, il babbo si improvvisa ostetrico guidato via telefono dal medico del 118

E' successo questa mattina alla Tignamica: la neonata, chiamata Bianca, e la mamma stanno bene. Le istruzioni al genitore date al cellulare mentre i sanitari stavano accorrendo su un'ambulanza della Misericordia di Vaiano

Era pronto per diventare babbo e ad accompagnare la moglie in sala parto, invece ha dovuto improvvisarsi ostetrico e far nascere a casa da solo la figlia, guidato via telefono dal medico che stava arrivando a bordo dell'ambulanza della Misericordia di Vaiano.

E' successo questa mattina 19 febbraio alla Tignamica, nel comune di Vaiano. Poco dopo le 8,30 la neomamma ha iniziato il travaglio, che è stato molto veloce. La testa della piccola ha iniziato a uscire, ma l'ambulanza era ancora lontana. Così, con l'aiuto del medico e dell'infermiere del 118, che hanno diretto le operazione via telefono, il babbo ha vestito i panni dell'ostetrico ed ha assistito la moglie, facendo nascere Bianca, una bella bambina di 3,900 chili.

Tutto è andato nel migliore dei modi: la piccola sta bene, come del resto la mamma. Quando l'ambulanza è arrivata a La Tignamica, i sanitari hanno visitato entrambe. Poi mamma e neonata sono state accompagnate in codice giallo al Santo Stefano per completare gli accertamenti.

“Non capita spesso che i piccoli cittadini di Vaiano e della Vallata in generale nascano nel comune di residenza visto che l’ospedale è a Prato, Bianca è stata determinata e ha deciso di venire alla luce in casa - commenta il sindaco Primo Bosi –, vogliamo condividere con la sua famiglia questo momento di grande gioia ed esprimiamo gratitudine al medico e all’intera squadra della Misericordia di Vaiano che ha contribuito alla sua nascita. Alla piccola riserveremo senz’altro un regalo speciale, magari un originale documento di identità dove risulti ben in evidenza il luogo di nascita oltre a quello di residenza”.

