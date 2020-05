22.05.2020 h 11:28 commenti

Troppa fretta di nascere: i sedili dell'auto diventano una sala parto improvvisata

Il lieto evento stamani nel parcheggio del pronto soccorso del Santo Stefano. La mamma e il bambino stanno bene: i sanitari sono usciti nel piazzale per assistere la donna arrivata insieme al marito

Aveva così fretta di nascere che, appena arrivato nel parcheggio del Pronto soccorso del Santo Stefano, ha deciso di bruciare i tempi e non aspettare nemmeno di varcare la soglia dell'ospedale.

Il lieto evento è avvenuto stamani, 22 maggio, intorno alle 11.10 davanti a decine di persone tra sanitari, volontari e persone in attesa. Il neonato, un bel maschietto, è figlio di una coppia di nazionalità cinese. Quando la mamma ha sentito le contrazioni farsi più forti, il marito ha deciso di portarla in ospedale con la sua auto, ma la situazione ha subito un'improvvisa accelerata e così, nonostante la corsa disperata, c'è stato appena il tempo per parcheggiare l'auto. A quel punto, visto il trambusto, dal pronto soccorso sono usciti gli operatori sanitari che hanno aiutato la donna, improvvisando una sala parto sui sedili della vettura. Per fortuna tutto è andato liscio e il bambino e la madre sono stati poi portati all'interno del Santo Stefano per essere presi in carico dalla struttura.