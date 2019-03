16.03.2019 h 11:52 commenti

Tromba d'aria a Vaiano, ecco la prima stima dei danni ai privati e al Comune

Per le imprese si parla di una cifra fra i 650 mila e gli 800 mila euro; 150-200 mila euro è invece la conta per gli impianti sportivi

Danni tra i 650 e gli 800mila euro per i privati e attorno ai 200mila euro per la parte pubblica. Ecco la prima conta dei danni della tromba d'aria che si è abbattuta sulla zona di Sofignano a Vaiano lunedì scorso, 11 marzo, colpendo pesantemente aziende, auto e persino strutture sportive (LEGGI)

I danni riguardano soprattutto le imprese, in particolare la ditta tessile Dreoni Giovanna, che ha avuto il tetto scoperchiato e un autolavaggio distrutto in via Buricchi. Per le aziende il monitoraggio condotto in questi giorni dal sindaco e dal suo staff ha individuato danni per una cifra che potrà variare dai 650 agli 800 mila euro. Per le strutture pubbliche invece, in particolare, il campo sportivo centrale di Vaiano ma anche l'intervento di bonifica dei frammenti di amianto della copertura di un capannone andata distrutta, si parla di circa 150-200 mila euro di danni.

Nei prossimi giorni si potrà procedere a una quantificazione più precisa in vista del perfezionamento della richiesta alla Regione di calamità naturale. Restano da dettagliare i danni ai privati, per esempio le auto colpite lungo via di Sofignano.