26.03.2020

Il Trofeo città di Prato lancia la sfida a costruire attrezzi sportivi da utilizzare in casa

Ogni famiglia potrà realizzare un video mentre si "allena" condividendo on-line attraverso un canale social. Da domani sul web i primi suggerimenti su come realizzare gli attrezzi, l'obiettivo è di sperimentate un nuovo modo di fare sport in piccoli spazi