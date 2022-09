07.09.2022 h 09:39 commenti

Tripla spaccata in nottata, colpiti con un tombino due negozi e un ristorante

In azione un ladro in solitaria entrato in azione prima a Montemurlo e poi in viale Galilei. Sul posto i carabinieri che stanno acquisendo le immagini della videosorveglianza

Sono ben tre le spaccate ad attività commerciali avvenute stanotte, 7 settembre, tra Prato e provincia. Due si sono registrate in viale Galilei, a pochi metri di distanza, mentre la terza è avvenuta a Montemurlo. Tutte e tre hanno visto in azione un malvivente che ha agito in solitaria utilizzando un tombino prelevato nelle immediate vicinanze dei locali. Il primo ad essere stato colpito è il ristorante La Torre, poco dopo mezzanotte. Il ladro si è poi spostato a Prato e precisamente in viale Galilei dove poco dopo l'una ha distrutto la vetrina di un negozio di prodotti per animali e una gelateria. Si tratta di La Cuccia e di Fior di sole, collocate entrambe quasi di fronte al campo di rugby.Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza e altri elementi utili per individuare il responsabile. In tutti e tre i casi, secondo quanto accertato, è stato portato via il fondo cassa contenente il denaro necessario per i resti del giorno dopo. Ingenti invece i danni.