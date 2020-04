08.04.2020 h 09:23 commenti

Tricolore sulla facciata della Villa medicea di Artimino

La famiglia Olmo, proprietaria della Tenuta di Artimino, ha voluto lanciare un messaggio di unità e forza

Villa Medicea La Ferdinanda della Tenuta di Artimino si illumina con i colori della bandiera italiana. L’imponente facciata della Villa è stata illuminata con il tricolore in segno di unità e forza in questo momento così difficile per il nostro Paese. L’iniziativa è stata lanciata dalla famiglia Olmo, proprietaria della Tenuta di Artimino.

“Abbiamo voluto dare un messaggio di ottimismo e positività per tutto il territorio e per l’Italia intera. È un momento difficile ma non dobbiamo abbatterci: il nostro è un grande Paese, un luogo ricco di meraviglie architettoniche, bellezze paesaggistiche e culturali, non dobbiamo spegnere i riflettori ma anzi splendere ancora di più – dice Annabella Pascale, amministratore delegato di Tenuta di Artimino -. Vedere la Villa illuminata di verde, bianco e rosso è emozionante: vogliamo dire che ci siamo e siamo pronti a ripartire, ancora più belli che mai. Quello che sta emergendo in questi giorni è un senso di appartenenza che ci fa sentire ancora più uniti. Volevamo anche noi esprimere questo orgoglio italiano: abbiamo una Villa patrimonio Unesco, un bene dell’umanità che rappresenta un tassello importante nostra storia e cultura”.

“Quando la famiglia Olmo ha contattato il Comune per avere i permessi e coinvolgerci nella scelta del fotografo, siamo rimasti entusiasti dell’iniziativa perché convinti che in questo momento buio la bellezza ci salverà – ha aggiunto l’assessore alla Cultura del Comune di Carmignano Stella Spinelli -. E certamente la bravura della nostra Linda Berna Nasca ha contribuito a rendere ancora più spettacolare la Villa”.

La facciata della Villa resterà illuminata per una settimana.