Tricobiotos acquisita al 90% da una multinazionale italiana

L'azienda vaianese, specializzata in prodotti professionali per capelli, è stata acquisita da Alfa Parf Group spa. Nel primo semestre 2022 ha conseguito ricavi per 14 milioni di euro (+18% rispetto al 2021)

Il 90% di Tricobiotos azienda vaianese di prodotti professionali per capelli, è stato acquisito da Alfa Parf Group spa, multinazionale italiana specializzata nella produzione e commercializzazione di prodotti per la cura del capello, della pelle e attrezzature per l’estetica. La società valbisentina nel primo semestre 2022 ha conseguito ricavi per 14 milioni di euro (+18% rispetto al 2021). Il bilancio del 2021 ha registrato ricavi per 25,7 milioni di euro (+30% rispetto ai 20,2 milioni del 2020) .

Tricobiotos commercializza in oltre 60 Paesi attraverso una rete di propri distributori. È inoltre distributore in esclusiva per il mercato italiano di prodotti di terzi utilizzando un impianto con una capacità produttiva di oltre 5 mila tonnellate/anno e una unità di confezionamento in grado di gestire oltre 20 milioni di pezzi/anno. Il 72% del capitale, dal 2017, è detenuto da Alto Capital IV, fondo di private equity gestito da Alto Partners Sgr, il 18% da Mama Holding Srl (società che fa capo alla famiglia Bucaioni, fondatrice di Tricobiotos) e dall’imprenditore Daniele Selleri. Mama Holding conserverà una partecipazione del 10

"I dipendenti sono 120 - spiega il presidente Marco Bucaioni - che resteranno impegnati nell'azienda, per cui non è previsto un cambio dell'assetto. L'acquisizione è sicuramente una nuova spinta per il futuro di Tricobiotos". Nel nuovo assetto societario Attilio Brambilla, vice presidente di Alfa Parf Group Spa, avrà la stessa carica in Tricobiotos Spa.