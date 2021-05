11.05.2021 h 15:46 commenti

Tribunale, vertice al ministero della Giustizia per risolvere il nodo organici a Prato

Grazie all'onorevole Silli la difficile situazione della giustizia pratese è arrivata direttamente a Roma. Il presidente del tribunale Gratteri, il dirigente amministrativo e il rappresentante della Cgil ricevuti dal sottosegretario Sisto

Questa volta non è stata la solita passerella dei politici di turno davanti al tribunale (e alle telecamere) per promettere (senza mantenere) i rinforzi necessari agli uffici giudiziari di Prato per funzionare di più e meglio. Delle ormai storiche carenze di personale e di piante organiche del tutto inadeguate a soddisfare l'esigenza di giustizia del territorio, stavolta si è parlato direttamente nelle stanze del ministero, a Roma. Grazie ai buoni uffici dell'onorevole Giorgio Silli di Cambiamo!, il sottosegretario Paolo Francesco Sisto (Forza Italia) ha ricevuto il presidente del tribunale Francesco Gratteri, il dirigente amministrativo Andrea Orlandini e il rappresentante della Funzione pubblica Cgil Walter Vizzini. Occasione più unica che rara per illustrare di nuovo quanto sia corta la coperta: poco personale, pochissimo anzi. Un esempio su tutti: la pianta organica prevede a Livorno 25 magistrati e 91 amministrativi, a Prato 26 magistrati e 71 amministrativi. Qualcosa non quadra, è evidente.“Da un lato – il commento di Vizzini – il ministero di Giustizia aumenta significativamente la pianta organica dei magistrati, dall'altro lo stesso ministero non adegua quella del personale amministrativo”. Senza un numero sufficiente di amministrativi, è del tutto inutile avere un'abbondanza di magistrati, proprio come è inutile avere in un ospedale un bel po' di medici ma pochi infermieri. In sostanza, è l'equilibrio tra le due figure a consentire di aumentare la produttività nell'interesse dei cittadini.La riunione ha lasciato spazio a molte speranze e la possibilità che si metta finalmente mano al numero degli amministrativi sembra stavolta concreta. Un numero che è già esiguo ma che lo diventa ulteriormente se si tiene conto di ferie, permessi, malattie, maternità e quant'altro.“L'incontro a Roma può sembrare poca cosa e invece non è così – ancora Vizzini – ringrazio l'onorevole Silli per questa opportunità e per l'interesse reale che ha dimostrato per la situazione dei nostri uffici giudiziari”.