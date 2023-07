07.07.2023 h 15:04 commenti

Tribunale in crisi, il Pd tira le orecchie al governo: "Mantenete gli impegni presi"

Stamani a palazzo di giustizia il deputato Marco Furfaro che ha presentato un'interrogazione al viceministro Sisto: "Aveva garantito soluzioni entro il 10 maggio ma siamo a luglio e la situazione è sempre uguale". La replica di Mazzetti: "Il Pd scopre solo ora il problema"

Marco Furfaro fa al viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto e, tramite lui, all'intero governo. Lo stesso Furfaro, insieme ai deputati toscani Gianassi e Fossi, ha presentato un'interrogazione urgente al viceministro per chiedere conto delle promesse fatte durante la visita effettuata a Prato a metà aprile ( "Il 10 maggio è passato da quasi due mesi e per il Tribunale di Prato non è stato fatto ancora niente, con i problemi che restano e anzi rischiano di aggravarsi". E' una vera e propria tirata d'orecchie quella che il parlamentare del Pdfa al viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto e, tramite lui, all'intero governo. Lo stesso Furfaro, insieme ai deputati toscani Gianassi e Fossi, ha presentato un'interrogazione urgente al viceministro per chiedere conto delle promesse fatte durante la visita effettuata a Prato a metà aprile ( LEGGI ). Nell'occasione Sisto, oltre a chiedere l'impegno dei Comuni ( LEGGI ) per sopperire alle carenze d'organico degli uffici giudiziari ("proposta senza senso, anche alla luce dei tagli e del blocco delle assunzioni per gli enti locali" la liquida Furfaro), aveva indicato la data del 10 maggio per fornire le prime soluzioni. E invece, ancora non c'è stato niente. "Anzi - dice Furfaro, che stamani davanti al tribunale ha incontrato i rappresentanti sindacali del personale -, se possibile la situazione sarà ancora peggiore visto che al Giudice di pace i quattro dipendenti attuali, sui 15 previsti, diventeranno presto tre perché uno andrà in pensione. Quella del viceministro è stata solo una passerella ma purtroppo i problemi restano immutati".

Insomma, un Tribunale azzoppato, con l'ufficio decreti ingiuntivi del Giudice di pace chiuso ormai da mesi e senza una data di riapertura, con una scopertura di oltre 50 posti di amministrativi su una pianta organica già carente di suo. Al punto che il segretario del Pd Marco Biagioni, presente stamani con Furfaro, si lascia andare ad un amaro commento: "Se il sistema giustizia pratese non funziona, allora Prato non cresce e non può ripartire. Alle aziende presenti e a quelle che vogliamo attrarre sul territorio, non possiamo non garantire una giustizia efficiente e rapida. E' fondamentale legare il tema della giustizia e della sicurezza a quello della crescita".

A Marco Furfaro replica Erica Mazzetti, parlamentare di Forza Italia che accompagnò il viceministro Sisto nella sua visita di aprile. "Il Pd locale - dice Mazzetti - dovrebbe interrogare se stesso sulle ragioni della grande fuga degli organici assegnati al Tribunale di Prato, consumatasi in almeno dieci anni, piuttosto che prendersela scioccamente con il governo in carica da otto mesi. L'opposizione scopre solo adesso un problema che esiste da almeno dieci anni ma il governo, tramite il viceministro Sisto, ha dato un segnale chiaro per una soluzione condivisa a problema reale. Con il viceministro c'è una continua interlocuzione, come sa bene il sindaco di Prato. Proprio per questo - conclude Mazzetti - martedì sarò dal viceministro che, esaminata la situazione, vuole condividere con me il percorso da intraprendere, condividendo il tutto con il sindaco di Prato e presidente del Tribunale".