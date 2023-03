03.03.2023 h 15:35 commenti

Tribunale, il ministero manda sette nuovi funzionari per alleggerire le carenze di organico

Fanno parte dell'ultima tornata di assunzioni, scattate proprio ieri. L'annuncio fatto stamani dal capo di gabinetto del dicastero, in visita a Prato dopo le polemiche legate alla chiusura dell'ufficio Decreti ingiuntivi del Giudice di pace

Sette dei 540 funzionari assunti giusto ieri dal ministero della Giustizia sono destinati al Tribunale di Prato. E' quanto annunciato stamani 3 marzo dal capo di gabinetto del dicastero, Alberto Rizzo, venuto a visitare gli uffici giudiziari pratesi, ormai da tempo alle prese con gravissime carenze di organico che nei giorni scorsi hanno visto il presidente Francesco Gratteri chiudere, proprio per mancanza di personale, l'ufficio decreti ingiuntivi del Giudice di Pace. Una decisione clamorosa, la prima adottata in Italia, che ha provocato molte proteste, anche perché significa l'alzare bandiera bianca da parte della giustizia sul territorio.

“Il ministero è fortemente impegnato ad affrontare le criticità degli uffici giudiziari - ha ribadito stamani Rizzo -, sia per quanto riguarda le carenze di personale che per quanto attiene le problematiche di tipo logistico segnalate dalle strutture”.

La visita di stamani, organizzata anche su sollecitazione del sottosegretario Giorgio Silli e della deputata Chiara La Porta, era fissata da tempo ma di sicuro l'emergenza degli ultimi giorni l'ha resa ancora più urgente. Al centro della riunione, a cui hanno partecipato il presidente del Tribunale, Francesco Gratteri, il procuratore della Repubblica, Giuseppe Nicolosi e il presidente dell’ordine degli avvocati, Marco Barone, le problematiche inerenti alle carenze di organico del Giudice di Pace. Su questi temi il ministero ha annunciato di aver attivato un tavolo tecnico per rivedere le piante organiche, al fine di poter quanto prima intervenire sull’oggettiva carenza di forze a disposizione. In quest’ottica, rientrano le prime sette assegnazioni decise per Prato.

C'è da dire che i nuovi arrivati non sono certo sufficienti a colmare i vuoti, solo al Giudice di Pace gli amministrativi in servizio sono 4 a fronte dei 15 previsti in organico, mentre lo scoperto generale del Tribunale si avvicina al 50 per cento dei posti.

"A via Arenula - viene spiegato dal ministero - c’è la consapevolezza dell’annosa carenza di personale su cui, tuttavia, si sta intervenendo con l’immissione in servizio, entro il 2023, di 5.000 unità di personale amministrativo, oltre alla stabilizzazione di 1.000 operatori, senza contare le altre assunzioni che sono previste dall’attuazione del Pnrr".