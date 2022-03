18.03.2022 h 15:01 commenti

Tribunale, due dei dodici rinforzi hanno già rinunciato. Allarme per il futuro della giustizia a Prato

Sempre più corta la coperta dell'organico amministrativo in servizio negli uffici giudiziari pratesi. L'allarme dell'onorevole Silli e della Cgil: "La candela sta per spegnersi"

nadia tarantino

Dei dodici amministrativi giudiziari che, dopo avere superato la selezione ministeriale, avevano scelto il tribunale di Prato come destinazione, ne sono arrivati dieci. Due hanno rifiutato dopo aver saputo che per ricoprire l'incarico, peraltro a tempo determinato, avrebbero dovuto cancellarsi dall'albo degli avvocati a cui sono iscritti. E così il numero già risicatissimo di nuove risorse attese negli uffici giudiziari di piazzale Falcone e Borsellino, a fronte di 40 posti disponibili, si è ulteriormente ridotto mentre la gravità della carenza di personale diventa sempre più insostenibile e mentre da Roma, alla richiesta dell'onorevole Giorgio Silli (Coraggio Italia) di una riunione tra il Dipartimento del personale della Giustizia, i vertici del tribunale e i sindacati, arriva sempre la stessa risposta: “Per il tribunale di Prato di sforzi ne sono stati fatti eccome, lo dicono i numeri”. Un ritornello che non sta in piedi perché i numeri sono soltanto un elemento teorico che non corrisponde alla pratica: “I posti scoperti sono il 40 per cento – la denuncia del delegato della Funzione pubblica Cgil, Walter Vizzini – un conto sono i posti assegnati a Prato, un conto sono gli addetti effettivamente in servizio a Prato. Molti sono stati distaccati in altre sedi, molti se ne vanno e non vengono rimpiazzati, e poi ci sono ferie, malattie, congedi”. L'ultimo ad occuparsi della questione è stato il capo di gabinetto del ministero della Giustizia, Raffaele Piccirillo. Due pagine fitte per rispondere al parlamentare pratese: discorsi articolati ma dell'adesione ad un incontro per fare il punto sui numeri reali neppure un minimo accenno e questo nonostante l'intervento del ministro Cartabia che pochi giorni fa, rispondendo ad una question time dell'onorevole Silli, aveva aperto spiragli di speranza parlando di rinforzi.Nel corso degli anni la politica locale, le rappresentanze sindacali, i vertici del tribunale e quelli della procura hanno denunciato a ripetizione il rischio di una chiusura degli uffici, ma ora davvero la strada sembra quella. “Sono basito, disilluso – il commento di Giorgio Silli – al ministero si fa finta di non capire la situazione parlando di caselle riempite quando è chiaro che nessuno vuole venire a lavorare a Prato e chi c'è se ne va. Il ministero deve trovare soluzioni attraverso strumenti specifici per una sede disastrata come la nostra. Il tribunale, senza soluzione, si spegnerà come una candela in un tempo più breve di quanto si creda”. Un rischio che si fa sempre più concreto a dispetto delle mille promesse fatte alla città nel corso delle altrettante passerelle di sottosegretari e politici di turno: impegni, pacche sulle spalle, strette di mano, interviste e poi poco e nulla.Il commento politico non è lontano da quello del sindacato: “Riteniamo sconcertante – le parole di Vizzini – il rifiuto sistematico che arriva da Roma a mettersi attorno al tavolo per ragionare sui numeri, ma sui numeri veri non su quelli virtuali. Sono anni che chiediamo una riunione, se avessimo chiesto udienza al papa, a quest'ora, saremmo già stati ricevuti”.