05.04.2018 h 09:37 commenti

Tribunale, c'è la data ufficiale per l'arrivo dei rinforzi. Bugetti: "Una boccata d'ossigeno"

Il 26 aprile entreranno in servizio 13 nuovi assistenti giudiziari. La situazione era ormai al limite come denunciato dalle proteste di ieri per il record di processi in una sola mattina

Martina Guerrini

Ce lo aveva annunciato in esclusiva Cosimo Ferri, ex sottosegretario al Ministero di giustizia ( LEGGI ) e adesso l’arrivo degli assistenti giudiziari a Prato è confermato, per aprile, precisamente il 26 aprile. A dare la notizia la consigliera regionale Ilaria Bugetti che a gennaio aveva chiesto all’ex ministro Orlando di interessarsi della questione del potenziamento del Tribunale di Prato, facendo cadere l’ipotesi di accorpamento con Lucca.“Una boccata di ossigeno vera e un gesto di riconoscimento importante per il lavoro del nostro tribunale - dichiara la consigliera regionale Bugetti -, poche persone e un carico di lavoro enorme sono un binomio che porta all’inaccettabile allungamento dei tempi della giustizia”.Un esempio del carico di lavoro è stata la giornata di ieri 4 aprile con i suoi 38 processi penali in agenda nel tribunale cittadino ( LEGGI ). Nell'occasione Eugenio Zaffina, presidente della Camera penale, aveva ribadito che la carenza di personale e i ruoli sovraccarichi erano diventati patologicamente la consuetudine a Prato. I concorsi nazionali hanno creato prima 1.400 posti di lavoro in più, poi altri 1.024. Questi ultimi sono diventati effettivi il 9 marzo, e con i vari scorrimenti ed espletamenti burocratici si è arrivati a destinare 13 nuovi assistenti giudiziari a Prato. Il 26 aprile si potrà così implementare la pianta organica di 1 unità all’ufficio notifiche e protesti, 2 unità all’ufficio del giudice di pace, 4 unità alla procura e 6 al tribunale.“Spero che questi nuovi assistenti in arrivo, grazie al mantenimento degli impegni da parte del governo non più in carica, e il contributo della Regione Toscana possano dare una mano a colmare il deficit di personale nell’interesse della città e del territorio, in particolare per le cause fallimentari e le crisi aziendali in cui il Tribunale ha un ruolo fondamentale” conclude Bugetti.