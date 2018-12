18.12.2018 h 13:23 commenti

Tribunale "blindato" per il via al processo al prete pedofilo, adottate misure per tenere tutti lontani dall'aula

Al via oggi il processo a don Paolo Glaentzer, il parroco settantenne arrestato lo scorso luglio per violenza sessuale su una bambina di 10 anni. Giornalisti tenuti alla larga dall'aula delle udienze

Si è aperto oggi, martedì 18 dicembre, il processo a a don Paolo Glaentzer, il parroco settantenne della chiesa di San Rufignano e Sommaia a Calenzano, arrestato lo scorso 23 luglio con la pesantissima accusa di violenza sessuale su una bambina di 10 anni. Il parroco è arrivato puntuale alle 12.30 accompagnato dagli agenti della polizia penitenziaria in quanto sottoposto agli arresti domiciliari nella sua casa a Bagni di Lucca. Presenti anche i genitori della bimba che però sono rimasti al bar del tribunale dove sono arrivati con largo anticipo.

I giornalisti sono stati tenuti alla larga dall'aula al secondo piano del palazzo di giustizia dove il gup Costanza Comunale sta tenendo l'udienza a porte chiuse come previsto nella fase preliminare. Accesso blindato: all'ingresso del corridoio che porta all'aula delle udienze preliminari è stata sistemata alla meno peggio una fettuccia e il passaggio è controllato da un carabiniere.

Secondo le informazioni di qualche settimana fa, il parroco, difeso da un avvocato di Genova, potrebbe scegliere il rito abbreviato. La bambina, che insieme a due fratellini fu allontanata dalla famiglia nei giorni successivi all'arresto di don Glaentzer, è affidata ai servizi sociali. La parte civile è assistita dall'avvocato Olivia Nati.

Il parroco fu sorpreso in macchina, di sera, con la bambina, figlia di suoi parrocchiani. A intervenire furono due passanti che aprirono lo sportello e chiamarono i carabinieri. La macchina era ferma nei pressi dall'abitazione dove la bambina abitava con i genitori e con tre fratelli, uno dei quali maggiorenne. Don Paolo Glaentzer non ha mai negato le proprie responsabilità dicendo però che a prendere l'iniziativa era la bambina con la quale, prima di quella sera, si era già intrattenuto altre volte e che credeva avesse quindici anni. Il parroco frequentava abitualmente la casa dei suoi parrocchiani e, negli anni, avrebbe dato somme di denaro da utilizzare per far fronte alle difficoltà economiche.



