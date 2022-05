03.05.2022 h 23:55 commenti

Tribunale al collasso, il 7 luglio il Consiglio comunale straordinario

Si terrà nel salone consiliare del Comune. La data è stata scelta pensando ai tempi di risposta dal ministero, spesso lumaca. Il presidente Alberti: "Nel caso arrivasse prima possiamo anticipare"

Si terrà il 7 luglio alle 15 il consiglio comunale straordinario dedicato allo stato di salute del Tribunale di Prato. Fratelli d’Italia e il Centrodestra, autori della richiesta della seduta aperta, avevano indicato lo stesso palazzo di giustizia come luogo dell’evento istituzionale per approfondire i cronici problemi di organico del nostro tribunale, ma il presidente del Consiglio comunale, Gabriele Alberti, ha preferito il salone consiliare del Comune.

Lo stesso Alberti ci spiega il perché di una data non poi così vicina, tra oltre due mesi. “Abbiamo invitato la ministra Cartabia e il sottosegretario Sisto. Da presenti esperienze che coinvolgevano enti o organi statali, abbiamo visto che avere risposte precise o autorizzazioni dai ministeri richiede tempo. Perciò, poiché il regolamento mi impone di fissare una data entro 30 giorni dalla richiesta, intanto ho fissato il 7 luglio. Nel frattempo cercheremo di avere le certezze necessarie per la partecipazione del ministero al consiglio. Se arriveranno velocemente potremmo anche pensare di anticipare la data. Per ora lavoriamo al 7 luglio”.





