05.01.2018 h 14:05 commenti

Tribunale al collasso, a Prato solo tre cancellieri dei 57 destinati dal ministero alla Toscana. La Cgil: "Offensivo"

Carenza di personale al 35 per cento. La Funzione pubblica Cgil: "Il nostro tribunale è quello messo peggio in Toscana ed è anche quello che ha avuto meno dall'assegnazione degli assistenti giudiziari assunti con l'ultimo concorso del ministero. A parità di stipendio, a Prato i cancellieri lavorano il doppio. Pronti allo sciopero"

nadia tarantino

Dei cinquantasette assistenti giudiziari destinati alla Toscana dopo il recente maxiconcorso del ministero della Giustizia (il primo da venti anni a questa parte), solo tre sono stati assegnati al tribunale di Prato. Un numero così misero rispetto alla storica carenza di organico e rispetto alla mole di lavoro che la Cgil parla di “assegnazione quasi offensiva e lesiva”. E lo fa numeri alla mano: la scopertura di organico del tribunale di Prato ha raggiunto il 35 per cento, esattamente quanto Siena dove però stanno per arrivare sei nuovi cancellieri. Nessuno sta peggio di Prato in Toscana eppure tutti hanno avuto di più: a Pisa, per esempio, sono stati assegnati otto assistenti a fronte di una scopertura di organico del 13 per cento. “La nostra – le parole di Sandro Malucchi, segretario Funzione pubblica Cgil Prato – è una battaglia antica. Sono anni che lanciamo appelli e raccogliamo impegni e promesse, ma la situazione non cambia. Aspettiamo di incontrare il nuovo presidente del tribunale che si insedierà nei prossimi giorni con la speranza di ricevere risposte, poi attiveremo tutte le leve sindacali, dallo stato di agitazione allo sciopero”.Una situazione surreale quella del tribunale di Prato che il Consiglio superiore della magistratura ha inserito nel novero delle sedi disagiate che di fatto ha comportato un aumento del numero dei giudici, ma che continua ad essere sguarnito di personale perché l'ultimo concorso del ministero non si è tradotto in una soluzione. In un quadro ottimale di quattro amministrativi ogni giudice, a Prato il rapporto arriva a malapena a 2 cancellieri. Diciannovesimo in Italia e primo in Toscana per sopravvenienza di processi civili, il tribunale è stato definito dal vicepresidente del Csm, dopo una visita, “situazione eccezionale da richiedere una forte iniziativa di sollecitazione per risolvere i problemi relativi alla carenza di mezzi e di persone”. Era marzo 2017. La condizione è oggi come era allora.“A parità di stipendio – le parole di Walter Vizzini, rappresentante sindacale – a Prato si lavora il doppio che negli altri tribunali”. Non una considerazione campata in aria, anche in questo caso sono i numeri a parlare: i 44 amministrativi in forza a Prato si sono spartiti la bellezza di 17.702 pratiche civili e penali nel 2017, 402 a testa; un numero assai più alto dei 330 fascicoli dei colleghi di Arezzo o dei 288 dei colleghi fiorentini. Per riportare la situazione in equilibrio e dunque eliminare le disparità, la Cgil ha calcolato che al tribunale di Prato sarebbero dovuti arrivare 19 dei 57 nuovi cancellieri assunti dal ministero della Giustizia. “Stiamo parlando di un problema di umana soluzione – ancora Vizzini – la carenza di personale è un problema che l'uomo può risolvere. Servono tre condizioni: interesse, capacità, coraggio. Evidentemente qui ne manca qualcuna”. Le speranze sono riposte nel nuovo presidente del tribunale che potrebbe incontrare i sindacati e il sindaco Biffoni già nei giorni immediatamente successivi all'insediamento in programma il 9 gennaio. “Cercheremo di recuperare il collante che è mancato negli ultimi tempi – ha detto Malucchi – chiederemo di spingere per un nuovo interpello per ampliare la pianta organica. E' nostra intenzione sollecitare anche gli Ordini degli avvocati e dei commercialisti per una battaglia comune nell'interesse di tutti”.