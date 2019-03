23.03.2019 h 09:31 commenti

Trentunenne muore per overdose, il cadavere trovato nel piazzale dello scalo merci della stazione

La vittima aveva 31 anni ed era nota alle forze dell'ordine perché coinvolto nelle estorsioni al parroco di Tizzana ucciso nel 2012. Ieri sera l'uomo era stato allontanato dalla stazione dopo aver dato in escandescenza e trasferito all'ospedale .Dopo le dimissioni il ritorno nella zona. Indagini dei carabinieri

E' stato trovato senza vita, stroncato da un'overdose, nel piazzale dello scalo merci della stazione centrale. La vittima è un uomo di 31 anni, Lover Hening, tossicodipendente, noto alle forze dell'ordine anche per i suoi numerosi precedenti penali tra i quali le estorsioni al parroco di Tizzana Mario Del Becaro ucciso il 27 dicembre 2012 da tre albanesi nel corso di una rapina. Tra il sacerdote e il giovane ci sarebbe stata una relazione e da questo rapporto sarebbero scaturite le continue richieste di denaro e le minacce a Del Becaro. L'ultima denuncia del giovane risale appena a ieri pomeriggio 22 marzo, quando aveva devastato il pronto soccorso costringendo carabinieri e polizia a intervenire per riportarlo alla calma. nell'occasione era stata distrutta una vetrata.

La scoperta della morte di Hening, sinto che abitava in un campo nomadi alla periferia di Prato, è stata fatta intorno alle 6.30 di oggi, sabato 23 marzo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. I carabinieri stanno compiendo accertamenti per risalire allo spacciatore che ha rifornito di droga il trentunenne e capire se al momento dell'overdose fosse solo o in compagnia di qualcuno.

Nella tarda serata di ieri l'uomo era stato trasferito al pronto soccorso del Santo Stefano (dopo il caos creato nel pomeriggio) perché aveva completamente perso la testa: dopo aver chiesto insistentemente di poter dormire dentro la stazione opponendo un fermo rifiuto all'allontanamento, ha dato in escandescenza costringendo l'intervento di un'ambulanza del 118 e dei carabinieri. In nottata è stato dimesso e, evidentemente, è tornato nei paraggi della stazione dove è stato poi trovato morto. Nessun dubbio sul fatto che ad uccidere il trentunenne sia stata una overdose di droga.



Prato

