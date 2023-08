08.08.2023 h 10:09 commenti

Trentunenne di nuovo protagonista di disordini in centro storico ma stavolta scattano le manette

Arrestato l'uomo che la scorsa settimana è stato bloccato tre volte nel giro di poche ore per aver perso il controllo e aver provocato fastidi ai passanti. Ieri nuova scena in piazza del Duomo. Aggrediti i poliziotti arrivati per riportare la calma: uno è finito all'ospedale. Nel corso dell'intervento recuperate e sequestrate alcune dosi di droga

Questa volta sono scattate le manette per il pachistano di 31 anni protagonista negli ultimi giorni di diverse intemperanze. L'uomo, che lo scorso 3 agosto era stato fermato tre volte nel giro di poche ore e denunciato ( leggi ), è stato arrestato dalla polizia nella serata di ieri, lunedì 7 agosto. Gli agenti sono intervenuti in piazza del Duomo dove l'uomo, in evidente stato di agitazione, si è presentato davanti al posto di polizia inveendo e impugnando un oggetto metallico. Secondo la ricostruzione, i poliziotti, sono stati aggrediti dal pachistano e uno di loro è dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso per una lesione alla spalla. Il 31enne è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e rinchiuso nel carcere della Dogaia in attesa del processo per direttissima. Nel corso dello stesso intervento, alla polizia non è passato inosservato il comportamento di un nordafricano che subito si è allontanato dalla piazza. Un successivo controllo ha portato alla scoperta, in via Cironi, di 14 ovuli di cocaina e un frammento di hashish nascosti dietro la finestra di un negozio. La droga, poi sequestrata, è stata ricondotta al nordafricano ripreso dal sistema di videosorveglianza proprio mentre controllava il nascondiglio. L'uomo è stato denunciato.