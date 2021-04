10.04.2021 h 08:51 commenti

Trentenne si lancia da un piano alto di un palazzo, morto sul colpo

La tragedia risale alla serata di ieri. Inutili i tentativi di rianimazione praticati dal medico della Croce d'Oro. Sul posto la polizia

Si è lasciato cadere nel vuoto lanciandosi da un piano alto di un palazzo nella zona di Ponte Petrino. Per l'uomo, un trentenne, non c'è stato niente da fare. Quando i soccorsi sono arrivati era già troppo tardi. E' successo nella serata di ieri, venerdì 9 aprile. Sul posto è intervenuta un'ambulanza della Croce d'Oro inviata dal 118 e un paio di pattuglie della polizia. Non sono chiari i motivi alla base della tragedia. Del fatto è stato informato il magistrato di turno.



Edizioni locali collegate: Prato

