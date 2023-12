19.12.2023 h 15:18 commenti

Trentasei giovani dicono “No alle discriminazioni” raccontando con l’arte il proprio disagio

La pratese Domitilla Di Salvia ha vinto il contest #Nonhomai realizzato dal Centro di Solidarietà e dalla Uisp di Prato. L'obiettivo è far diventare l'iniziativa un appuntamento annuale

Sono stati 36 i ragazzi, provenienti da tutta Italia, che hanno partecipato alla seconda edizione del contest #Nonhomai realizzato da Centro di Solidarietà di Prato e Uisp Prato e rivolto ai giovani per fare emergere i problemi legati alle discriminazioni, di ogni genere e forma attraverso la realizzazione di elaborati artistici di ogni tipo. Obiettivo era riflettere e far riflettere sul fatto che è quasi impossibile poter affermare "#nonhomai discriminato nessuno” e quali sono le discriminazioni possibili e quali gli atteggiamenti che ciascuno di noi può e deve adottare per non essere un soggetto discriminante.

Pratese la vincitrice, Domitilla Di Salvia, 24 anni che in “Mi Sento a Pezzi: Corpo Nido - Corpo Specchio” ha raccontato attraverso sette scatti in bianco e nero e testi a commento la storia di due amiche discriminate per motivi fisici, sessuali e di genere. Al secondo posto Lorenzo Gabriel Paoletti, un ragazzo di 25 anni della Tuscia viterbese che ha raccontato la sua storia fatta di disforia di genere, la scelta di cambiare sesso e le successive discriminazioni culminate in un'aggressione fisica. Al terzo posto Flaminia Finocchiaro, ragazza siciliana di 21 anni con la poesia "Società effimera", opera che parla delle discriminazioni che affliggono la società odierna.

La premiazione, a seguito dei voti espressi da una giuria composta da sette membri di età compresa tra 18 e 27 anni, provenienti da Csp e Uisp, si è svolta online ed in presenza presso lo Spazio Teatrale Allincontro di Prato.

“Le nostre associazioni collaborano da anni insieme nella lotta alle discriminazioni - hanno detto i presidenti del Csp Serena Cresti e della Uisp Maurizio Vannelli - sia nella pratica quotidiana, che offrendo ascolto e attenzione alle persone che manifestano le proprie difficoltà. Con il contest #Nonhomai abbiamo inteso dare visibilità al fenomeno sociale della discriminazione, per fare emergere il disagio ma anche perchè ciascuno di noi rifletta sul fatto che tanti atteggiamenti, anche inconsapevoli, possono essere discriminatori. Quest'anno grazie al finanziamento Cesvot il contest è stato realizzato più in grande, vorremmo farlo diventare un appuntamento annuale coi giovani del territorio e un’occasione di confronto e scambio coi giovani di altre realtà”.