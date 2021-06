22.06.2021 h 12:04 commenti

Trentamila dipendenti del tessile in attesa del rinnovo del contratto: "Stufi di essere considerati di serie B"

Stamani manifestazione davanti alla Prefettura di Firenze per sollecitare la chiusura della trattativa dopo 18 mesi di attesa: "Dagli industriali proposte degne del 19° secolo"

a.a.

Da diciotto mesi il contratto nazionale dei lavoratori tessili abbigliamento dell'industria è scaduto, ma la trattativa per il rinnovo di fatto è bloccata. I lavoratori interessati nel distretto tessile sono circa 30mila. “Noi vogliamo rinnovare un contratto che sia adeguato al 21esimo secolo e non al 19esimo – spiegasegretario Filctem Cgil Prato e Pistoia - vogliono discutere di licenziamenti, invece che parlare di riorganizzazione e riqualificazione dei dipendenti. Propongono anche la riduzione delle ferie e dell'indennità di malattia, lo straordinario obbligatorio e l'imposizione unilaterale dell'orario di lavoro da parte dell'azienda”. Non si trova neppure l'accordo su come costruire gli aumenti salariali: “Vorrebbero chiudere il contratto – continua Brezzo – senza prevedere aumenti certi e chiari per i prossimi anni” .Per cercare di sbloccare la trattativa questa mattina 22 giugno, dopo aver proclamato lo stato di agitazione con il blocco degli straordinari, i sindacati hanno organizzato un presidio davanti alla sede della Prefettura di Firenze. Una delegazione dei segretari regionali di categoria è stata ricevuta dal prefetto Alessandra Guidi che ha preso l'impegno di contattare le associazioni di categoria.“I lavoratori e le lavoratrici delle nostre aziende sono semplicemente stufi di essere considerati di serie B - spieganoi edella Femca Cisl -. Dai nostri distretti arriva un segnale chiaro e cioè che l’ approccio delle aziende impoverisce ancor di più il sistema. C’è bisogno di risposte serie alle richieste delle persone. Vogliamo un contratto innovativo, che aggiunga diritti e confronti sui nuovi temi del lavoro, e dignitoso che valorizzi la partecipazione di chi attraverso il proprio lavoro crea produttività e ricchezza.”Notizie di Prato ha provato a contattatre anche la controparte, ma non ha avuto risposta.