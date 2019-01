12.01.2019 h 12:31 commenti

Trentacinquemila euro per le associazioni di volontariato di Poggio a Caiano

L'amministrazione comunale finanzia parte delle attività portate avanti dalle 20 associazioni del territorio. Semplificato anche il regolamento comunale per accedere ai contributi

Trentacinquemila euro destinati alle associazioni di volontariato e oltre quindici mila per le convenzioni del servizio socio sanitario, il comune di Poggio a Caiano destina 50 mila euro al terzo settore che sul territorio conta oltre 20 associazioni attive e migliaia di soci, circa 1 poggese su tre fa volontariato.

La parte del leone nei finanziamenti è toccata alla ProLoco che utilizzerà i contributi per organizzare il 20 gennaio l’antica fiera di Sant’Antonio e in estate la passeggiata enogastronomica, all’ interno di Poggio in Vetrina, il cui ricavato è destinato alle attività sociali e al sostegno di famiglie bisognose.

Le altre associazioni, invece, utilizzeranno il contributo economico comunale per comprare materiale e attrezzature destinate all’attività “Una scelta quella di contribuire in modo sostanzioso alle attività delle associazioni – ha spiegato il vice sindaco Giacomo Mari – che vuole valorizzare il lavoro di chi ogni giorno si impegna a titolo gratuito per il bene del territorio e della comunità” Cambio di passo anche per il regolamento comunale che riguarda l’ottenimento dei finanziamenti. “Abbiamo cercato di snellire le procedure – ha spiegato il sindaco Francesco Puggelli – ora basta inviare un progetto e in breve tempo la commissione valuterà la proposta. E’ Possibile avere contributi straordinari anche durante tutto l’anno”. La modifica al regolamento è stata approvata lo scorso novembre con il voto contrario di Lega e Fratelli d’Italia.



